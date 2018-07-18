- 16:45 Обращение тренера хорватов к политикам оказалось подлогом
- 16:41 Сыгравший в популярном сериале украинский актер разбился на мотоцикле
- 16:30 Ушли с длинноногой красоткой: женщину подозревают в убийстве двух курортников
- 16:27 Месси с семьей отдыхает на Ибице, где у футболиста свой отель
- 16:12 В Днепре жестоко избили фельдшера «скорой», прибывшего по вызову
- 16:08 Трое украинских заробитчан в Праге оказались под завалами здания
- 15:49 Попавшего в плен на Донбассе украинского журналиста боевики обвиняют в убийстве главарей "ДНР"
- 15:47 Экс-депутат Госдумы РФ объяснил, почему Трамп плохо относится к Украине
- 15:32 Google оштрафовали в ЕС на 4,3 млрд евро
- 15:24 Австралиец, дети которого погибли в малазийском «Боинге», обратился к Трампу
Месси с семьей отдыхает на Ибице, где у футболиста свой отель (фото)
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси пытается отвлечься от неудачного выступления в составе сборной Аргентины на ЧМ-2018, по традиции отдыхая на острове Ибица. Звездный футболист вместе с супругой Антонеллой Рокуццо и детьми (у пары трое сыновей — пятилетний Тьяго, двухлетний Матео и родившийся в марте Чиро), а также с самыми близкими друзьями проводит отпуск на роскошной яхте, сообщает The Sun.
31-летний аргентинец, заработавший, по данным журнала Forbes, за прошлый сезон 111 млн долларов, наслаждается последними свободными днями перед возвращением в «Барселону», с которой он начнет подготовку к новому сезону.
*Жена Лионеля Месси Антонелла Рокуццо
Кстати, в марте 2018-го Лионель Месси приобрел на Ибице отель, стоимость одной ночи в котором составляет от 260 до 590 евро. В гостинице 52 номера, большой бассейн, бар на крыше, также есть служба по предоставлению VIP-услуг.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что хорваты в матче ЧМ-2018 на глазах у Марадоны поставили Месси и компанию на колени.
влажность:
давление:
ветер:
“ Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься... ”