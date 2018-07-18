Спорт

Месси с семьей отдыхает на Ибице, где у футболиста свой отель (фото)

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси пытается отвлечься от неудачного выступления в составе сборной Аргентины на ЧМ-2018, по традиции отдыхая на острове Ибица. Звездный футболист вместе с супругой Антонеллой Рокуццо и детьми (у пары трое сыновей — пятилетний Тьяго, двухлетний Матео и родившийся в марте Чиро), а также с самыми близкими друзьями проводит отпуск на роскошной яхте, сообщает The Sun.

31-летний аргентинец, заработавший, по данным журнала Forbes, за прошлый сезон 111 млн долларов, наслаждается последними свободными днями перед возвращением в «Барселону», с которой он начнет подготовку к новому сезону.

*Жена Лионеля Месси Антонелла Рокуццо

Кстати, в марте 2018-го Лионель Месси приобрел на Ибице отель, стоимость одной ночи в котором составляет от 260 до 590 евро. В гостинице 52 номера, большой бассейн, бар на крыше, также есть служба по предоставлению VIP-услуг.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что хорваты в матче ЧМ-2018 на глазах у Марадоны поставили Месси и компанию на колени.