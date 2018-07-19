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Готов ли Путин устроить бойню за Мариуполь: в Украине озвучили тревожный прогноз
Ухудшение экономической и экологической обстановки на территории оккупированного Крыма может обернуться попыткой России пробить сухопутный коридор на полуостров. В этой ситуации Кремль может решиться на захват Мариуполя.
Такое мнение высказал замдиректора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в комментарии «Апострофу».
По его словам, Крымский мост не помог решить проблемы с экологией и сельским хозяйством. Помимо этого, в Крыму наблюдается катастрофическая ситуация с водой. Напомним, после аннексии полуострова Украина прекратила поставки воды в Крым.
«Для России не снят вопрос о создании сухопутного коридора в Крым», — считает Самусь.
Его мнение поддерживает аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич, отмечая, что удар по Мариуполю сильно скажется по экономике Украины. Эксперт напомнил, что на Мариуполе частично завязан экспорт металла и зерновых.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что порт Мариуполя теряет огромные средства из-за строительства оккупантами Крымского моста.
На днях об угрозе удара России по Мариуполя также заявлял президент Украины Петр Порошенко.
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“ Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли. ”