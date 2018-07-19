Украина

Готов ли Путин устроить бойню за Мариуполь: в Украине озвучили тревожный прогноз

Ухудшение экономической и экологической обстановки на территории оккупированного Крыма может обернуться попыткой России пробить сухопутный коридор на полуостров. В этой ситуации Кремль может решиться на захват Мариуполя.

Такое мнение высказал замдиректора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в комментарии «Апострофу».

По его словам, Крымский мост не помог решить проблемы с экологией и сельским хозяйством. Помимо этого, в Крыму наблюдается катастрофическая ситуация с водой. Напомним, после аннексии полуострова Украина прекратила поставки воды в Крым.

«Для России не снят вопрос о создании сухопутного коридора в Крым», — считает Самусь.

Его мнение поддерживает аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич, отмечая, что удар по Мариуполю сильно скажется по экономике Украины. Эксперт напомнил, что на Мариуполе частично завязан экспорт металла и зерновых.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что порт Мариуполя теряет огромные средства из-за строительства оккупантами Крымского моста.

На днях об угрозе удара России по Мариуполя также заявлял президент Украины Петр Порошенко.