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ЧМ-2018: стало известно, получит ли изгнанный из сборной Хорватии Калинич медаль
Директор по коммуникациям Хорватского футбольного союза (HNS) Томислав Пачак сообщил, что по решению игроков и тренера нападающему сборной Хорватии Николе Калиничу все же вручат серебряную награду ЧМ-2018.
«Что касается медалей, то я знаю, что Никола Калинич также получит награду по решению команды и тренера команды», — сказал Томислав Пачак.
Как известно, бывший игрок «Днепра» Калинич отказался выходить на замену за пять минут до окончания первого матча хорватов на групповом этапе чемпионата мира со сборной Нигерии (2:0), сославшись на проблемы со спиной. После этого главный тренер хорватов Златко Далич отчислил нападающего из команды.
Напомню, что 30-летний Никола Калинич выступает за сборную Хорватии с 2008 года и с тех пор в 42 поединках забил 15 мячей.
Как сообщают итальянские СМИ, в ближайшее время форвард «Милана» может стать игроком «Атлетико». По предварительным данным, Калинич на сезон уйдет в аренду, которая обойдется испанцам в 2,5 млн евро, а затем мадридский клуб выкупит контракт хорвата за 17,5 млн евро.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Вукоевич все же получил медаль вице-чемпиона мира.
Фото Getty Images
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