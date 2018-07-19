Украина

Адвокат Дмитрий Динзе посетил сегодня Олега Сенцова в колонии Лабытнанги. Об этом написал на своей странице в Facebook российский журналист Антон Наумлюк.

«Он выглядит еще хуже, чем в прошлый раз. Очень бледный. Ходит сам. Около недели назад у него был второй кризис по здоровью. Стало плохо и его хотели госпитализировать для того, чтобы поставить на полноценное принудительное кормление, чтобы вливать больше смеси. Он отказался, и его оставили в колонии с условием, что смесь он будет принимать сам под присмотром врача. Принимает в день по две ложки. Содержится в палате, с голодовки уходить не собирается. Говорит: «Сколько меня хватит, столько и протяну»,— передает он слова адвоката.

Кроме того, по словам Динзе, Сенцов выразил недоумение, почему закончилась активная кампания поддержки украинских политзаключенных со стороны Украины и уполномоченного Верховной Рады Людмилы Денисовой.

«Сенцов считает, что украинская сторона должна активнее продавливать ситуацию с освобождением остальных политзаключенных», — уверен адвокат.

Также Сенцов передал приветы фигуранту дела «крымских диверсантов» Евгению Панову и Владимиру Балуху.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинские кинорежиссеры, авторы фильма «Война химер» Мария и Анастасия Старожицкие, получили письмо от Олега Сенцова из ИК-8 Лабытнанги. Оно было отправлено в день рождения Олега, 13 июля. Режиссер, пятый год находящийся в застенках, написал пожелание никогда не сдаваться, даже если иногда и придется проигрывать.