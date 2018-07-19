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На Манхеттене в Нью-Йорке прогремел взрыв (фото, видео)

18:26 19 июля 2018   26
нью-йорк
Инф. «ФАКТОВ»

В самом сердце Нью-Йорка — на Пятой авеню на Манхэттене — прогремел взрыв. Как позже оказалось, взорвалась паровая труба высокого давления. Люди, как раз ехавшие на работу, попали в облако пара и грязи.

Взрыв случился в 6.39 по местному времени. Всех находившихся в зданиях, примыкающих к месту аварии, эвакуировали. Спасатели и пожарные признали, что вероятность повторного взрыва минимальна, но эвакуация все равно состоялась — «на всякий случай».

Медработники, выехавшие на Манхэттен, с облегчением констатировали, что вследствие ЧП никто не пострадал. Паровое облако, по всей видимости, не содержало частиц асбеста или иных опасных веществ, но в целях предосторожности спасатели посоветовали всем оказавшимся на месте аварии сменить одежду.
 

взрыв

 

Напомним, из-за утечки газа в школе США были госпитализированы около 20 учеников.

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