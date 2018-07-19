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На Манхеттене в Нью-Йорке прогремел взрыв (фото, видео)
В самом сердце Нью-Йорка — на Пятой авеню на Манхэттене — прогремел взрыв. Как позже оказалось, взорвалась паровая труба высокого давления. Люди, как раз ехавшие на работу, попали в облако пара и грязи.
Взрыв случился в 6.39 по местному времени. Всех находившихся в зданиях, примыкающих к месту аварии, эвакуировали. Спасатели и пожарные признали, что вероятность повторного взрыва минимальна, но эвакуация все равно состоялась — «на всякий случай».
Aftermath of #Flatiron #steampipe explosion in front of @Bitly office. pic.twitter.com/ufs6B4iBuq— Mark Josephson (@markjosephson) July 19, 2018
Медработники, выехавшие на Манхэттен, с облегчением констатировали, что вследствие ЧП никто не пострадал. Паровое облако, по всей видимости, не содержало частиц асбеста или иных опасных веществ, но в целях предосторожности спасатели посоветовали всем оказавшимся на месте аварии сменить одежду.
If you were in vicinity and covered in any debris, officials are advising you bag your clothes and go home to shower https://t.co/dY2MdWTAHp— Jessica Lappin (@JessLappin) July 19, 2018
Напомним, из-за утечки газа в школе США были госпитализированы около 20 учеников.
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“ Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был. ”