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Украина

Украинские военные уничтожили боевиков-провокаторов ЛНР-ДНР

7:45 20 июля 2018   235
Боевик ДНР
Инф. «ФАКТОВ»

За минувшие сутки, 19 июля, боевики на Донбассе продолжали игнорировать «хлебное перемирие», 18 раз обстреляв наши позиции. Их целью было спровоцировать украинских военных на ответный огонь, чтобы затем обвинить в несоблюдении перемирия, информируют в пресс-центре Штаба Операции объединенных Сил (ООС) в Facebook.

Вражеская огневая активность фиксировалась на подступах к Крымскому, Желтому, Луганскому, Светлодарску, Майорску, Авдеевке, Пескам, Камянке, Новотроицкому, Новомихайловке, Лебединскому, Гнутовому, Широкино и Водяному.
Потерь среди защитников Украины нет, а среди оккупантов, по данным разведки, — трое убитых и один раненый.

В то же время один украинский боец получил ранение уже 20 июля, оказавшись под прицельным вражеским огнем. С начала суток террористы дважды обстреляли позиции ООС у Широкино и Водяного.

Напомним, за минувшие сутки боевики открывали огонь по нашим позициям 17 раз, вынудив ответить на агрессию.

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