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Украинские военные уничтожили боевиков-провокаторов ЛНР-ДНР
За минувшие сутки, 19 июля, боевики на Донбассе продолжали игнорировать «хлебное перемирие», 18 раз обстреляв наши позиции. Их целью было спровоцировать украинских военных на ответный огонь, чтобы затем обвинить в несоблюдении перемирия, информируют в пресс-центре Штаба Операции объединенных Сил (ООС) в Facebook.
Вражеская огневая активность фиксировалась на подступах к Крымскому, Желтому, Луганскому, Светлодарску, Майорску, Авдеевке, Пескам, Камянке, Новотроицкому, Новомихайловке, Лебединскому, Гнутовому, Широкино и Водяному.
Потерь среди защитников Украины нет, а среди оккупантов, по данным разведки, — трое убитых и один раненый.
В то же время один украинский боец получил ранение уже 20 июля, оказавшись под прицельным вражеским огнем. С начала суток террористы дважды обстреляли позиции ООС у Широкино и Водяного.
Напомним, за минувшие сутки боевики открывали огонь по нашим позициям 17 раз, вынудив ответить на агрессию.
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“ — Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»? ”