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Побег из одесской колонии: задержан третий преступник (фото)

11:07 20 июля 2018   83
Задержание
Инф.»ФАКТОВ»

В Одессе задержали третьего сбежавшего из колонии общего режима. По словам пресс-секретаря заммнистра юстиции Юрия Маслака, заключенный пытался сбежать из города, и его задержание произошло на территории дачного кооператива.

Глава главного управления полиции в Одесской области Дмитрий Головин в своем Facebook опубликовал фото задержанного.

Оперативное фото

Ранее были задержаны его подельники — 21-летний Иван Запорожан, осужденный за кражу, и 26-летний Вячеслав Загорняк, который отбывал срок за изнасилование ребенка. В ходе задержания полиция применила тепловизоры и квадрокоптеры.

Ранее в пенитенциарной службе рассказали «ФАКТАМ» подробности побега заключенных.

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