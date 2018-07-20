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Побег из одесской колонии: задержан третий преступник (фото)
В Одессе задержали третьего сбежавшего из колонии общего режима. По словам пресс-секретаря заммнистра юстиции Юрия Маслака, заключенный пытался сбежать из города, и его задержание произошло на территории дачного кооператива.
Глава главного управления полиции в Одесской области Дмитрий Головин в своем Facebook опубликовал фото задержанного.
Оперативное фото
Ранее были задержаны его подельники — 21-летний Иван Запорожан, осужденный за кражу, и 26-летний Вячеслав Загорняк, который отбывал срок за изнасилование ребенка. В ходе задержания полиция применила тепловизоры и квадрокоптеры.
Ранее в пенитенциарной службе рассказали «ФАКТАМ» подробности побега заключенных.
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“ Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер! ”