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Украина

В Украине назвали единственное условие проведения выборов на оккупированном Донбассе

12:21 20 июля 2018   362
Тука
Инф. «ФАКТОВ»

«Не будет никакого референдума. Украина никогда согласия на это не даст. Нет в мире прецедентов, когда на оккупированной территории проводят выборы или референдумы. Абсолютно не верю в реализацию такого замысла. Это просто невозможно», — объяснил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в комментарии «ФАКТАМ».

«До тех пор, пока Путин не выведет свои войска с Донбасса, пока Украина не восстановит суверенитет на временно оккупированных территориях, ни о каких выборах, референдумах, опросах и прочем речи быть не может», — резюмировал замминистра.

Эксклюзивный комментарий Гергия Туки «ФАКТАМ» читайте на нашем сайте.

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