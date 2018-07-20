- 12:50 Усик сделал неожиданное признание о роли отца Ломаченко в его жизни
- 12:45 Перестанет быть выгодным: цена сжиженного газа приблизилась к критической отметке
- 12:33 Мог стать преподавателем: мать Шеремета поделилась интересным воспоминанием об убитом журналисте
- 12:29 "Благоустройство" блокпоста на оккупированном Донбассе: боевики установили... качели
- 12:21 В Украине назвали единственное условие проведения выборов на оккупированном Донбассе
- 12:13 Стало известно, с кем Усик готовился к бою против Гассиева
- 12:11 На оккупированном Донбассе опять пропала мобильная связь
- 11:55 В Украине реализовали пилотный проект по раздельному сбору и переработке твердых бытовых отходов
- 11:50 У Авакова констатировали печальную ситуацию с расследованием убийства Шеремета
- 11:45 От наследства, находящегося в залоге, можно отказаться, чтобы не выплачивать чужие долги
В Украине назвали единственное условие проведения выборов на оккупированном Донбассе
«Не будет никакого референдума. Украина никогда согласия на это не даст. Нет в мире прецедентов, когда на оккупированной территории проводят выборы или референдумы. Абсолютно не верю в реализацию такого замысла. Это просто невозможно», — объяснил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в комментарии «ФАКТАМ».
«До тех пор, пока Путин не выведет свои войска с Донбасса, пока Украина не восстановит суверенитет на временно оккупированных территориях, ни о каких выборах, референдумах, опросах и прочем речи быть не может», — резюмировал замминистра.
Эксклюзивный комментарий Гергия Туки «ФАКТАМ» читайте на нашем сайте.
влажность:
давление:
ветер:
“ Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала! ”