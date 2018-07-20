Крым встал в пробках: стали известны подробности

Украина

Крым встал в огромных пробках. Иногда водители вынуждены платить крымчанам за объезд, но даже тем, кто добрался до побережья, еще предстоит постоять, прежде чем они доедут до места отдыха. Об этом пишет издание «Коммерсант».

Причина — в том, что развязок еще не открыли, поэтому где-то повернуть нельзя, приходится проехать дальше, чтобы съехать куда-то в сторону. В выходные, когда на море едут отдыхающие из Краснодара, ситуация может быть хуже. Средняя скорость, по словам автомобилистов, обычно составляет 50 км/ч. Самая большая пробка в Крыму — перед Феодосией, на участке, где идут ремонтные работы и где заканчивается новая трасса.

Считанные километры до отелей проехать практически невозможно, и автомобилистам приходится наслаждаться не морем, а выхлопными газами.

Причины понятны — мост на полуостров открыли, но дороги там разбиты, а новые еще не построены. Где-то на трассах есть только по одной полосе в обе стороны. И чем ближе курортные города, тем плотнее движение. Но и после Феодосии, первого из них, проблем не меньше: пробки в Ялте, Симферополе, — там не хватает парковок.

И если для туристов это лишь деталь, омрачающая отдых, то для крымчан — ежедневное испытание: жара, асфальт плавится, дети кричат, нервы не выдерживают.

Где-то можно заплатить 100 руб. и объехать пробку: местные жители сформируют колонну и покажут дорогу. Для тех, кто путешествовал по М4, это не в новинку.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Крымский мост будет практически заблокирован до 2020 года, — это признают сами российские СМИ.