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Главарь ДНР снова "потерялся"
Главарь «ДНР» 10 дней не появляется на публике.
До этого на оккупированных территориях ходили слухи, что гауляйтер якобы получил получил серьезное ранение под Авдеевкой. Однако ни фото, ни видео «с места событий» (а главарь боевиков выезжает на передовую только с репортерами) или из больницы нигде не появились. Тем не менее Захарченко исчез. Так пользователь соцсетей с ником hochudomoy констатирует, что этот деятель давно не участвовал ни в одном публичном мероприятии, коих на оккупированном Донбассе всегда великое множество: «Уже дней десять нигде не кажет свою пропитую рожу».
Местные жители жестко отреагировали на «новость». Люди предполагают, что Захарченко, вероятно, ушел в запой или «уставший, отдыхает в Седово». Такое с «лидером псевдореспублики» происходит не первый раз.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что боевики «ДНР» решили начать контролировать ломбарды.
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“ Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься... ”