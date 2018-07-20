Вашингтон положил конец слухам о новом референдуме на Донбассе

Политика

Белый дом прояснил свою позицию по поводу возможности нового референдума на Донбассе. Слухи, касающиеся такого референдума, появились после саммита «Трамп — Путин». 20 июля в Соединенных Штатах выступили с официальным заявлением о том, что не видят причин поддерживать подобные инициативы. Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также: Путин предложил провести «новый референдум» по Донбассу: стали известны подробности

«Администрация не рассматривает возможность поддержать референдум на востоке Украины», — сказал Гарретт Маркис, представитель Совета национальной безопасности при президенте США.

Напомним, после появления слухов о якобы обсуждавшихся референдумах Украина официально обратилась к американским партнерам с просьбой предоставить официальную информацию. При этом уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко категорически отвергла возможность референдумов на оккупированной территории.