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Вашингтон положил конец слухам о новом референдуме на Донбассе
Белый дом прояснил свою позицию по поводу возможности нового референдума на Донбассе. Слухи, касающиеся такого референдума, появились после саммита «Трамп — Путин». 20 июля в Соединенных Штатах выступили с официальным заявлением о том, что не видят причин поддерживать подобные инициативы. Об этом сообщает Bloomberg.
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«Администрация не рассматривает возможность поддержать референдум на востоке Украины», — сказал Гарретт Маркис, представитель Совета национальной безопасности при президенте США.
Напомним, после появления слухов о якобы обсуждавшихся референдумах Украина официально обратилась к американским партнерам с просьбой предоставить официальную информацию. При этом уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко категорически отвергла возможность референдумов на оккупированной территории.
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