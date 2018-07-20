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Политика

Вашингтон положил конец слухам о новом референдуме на Донбассе

20:59 20 июля 2018   429
белый дом
Инф. «ФАКТОВ»

Белый дом прояснил свою позицию по поводу возможности нового референдума на Донбассе. Слухи, касающиеся такого референдума, появились после саммита «Трамп — Путин». 20 июля в Соединенных Штатах выступили с официальным заявлением о том, что не видят причин поддерживать подобные инициативы. Об этом сообщает Bloomberg.

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«Администрация не рассматривает возможность поддержать референдум на востоке Украины», — сказал Гарретт Маркис, представитель Совета национальной безопасности при президенте США.

Напомним, после появления слухов о якобы обсуждавшихся референдумах Украина официально обратилась к американским партнерам с просьбой предоставить официальную информацию. При этом уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко категорически отвергла возможность референдумов на оккупированной территории.

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