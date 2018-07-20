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У Порошенко ответили на предложение Путина о новом "референдуме" на Донбассе
В Украине резко отреагировали на идеи о новом референдуме на Донбассе. Согласно источникам Bloomberg, такая инициатива якобы выносилась на обсуждение во время последней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.
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Украина официально обратилась к американским партнерам с просьбой предоставить информацию, что за новые идеи по Донбассу обсуждались на саммите (если обсуждались). Пока же уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко категорична: никаких референдумов на оккупированной территории не будет. Геращенко советует Путину, вместо того, чтобы планировать референдумы на Донбассе, организовать подобное всенародное волеизъявление в России.
«Никаких референдумов под дулами автоматов, и размещенными под школами и детсадами оккупированного Донецка и Луганска российскими танками; никаких референдумов, организованных на территориях, где четыре года мозги гражданам промывает российская пропаганда и Лайфньюс, запугивающие людей „фашистами и хунтой“; никаких референдумов, организованных марионетками Кремля на оккупированных Кремлем землях, не будет», — убеждена Геращенко.
«Референдумы Путин пусть дома организует, в РФ, — иронизирует Геращенко. - Например, по вопросу повышения пенсионного возраста. Интересно, соберет 80 или 90 процентов поддержки?».
Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука усомнился, что идеи о новом референдуме на Донбассе в принципе могли обсуждаться на высоком уровне. По словам замминистра, реализовать такой замысел невозможно: подобные «бредовые идеи» полностью противоречат не только Конституции Украины, но и всей международной практике.
Фото 0629.com.ua
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