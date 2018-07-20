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Деньги за молчание о сексе: Трамп знал о выплатах отступных порномодели
В ходе обыска в офисе у бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна детективы ФБР нашли запись беседы о выплате порноактрисе Стефани Клиффорд. Об этом пишет The New York Times.
Коэн случайно записал разговор с Трампом за два месяца до выборов президента США в 2016 году. Запись изъяли в рамках расследования министерства юстиции о причастности адвоката Трампа к выплатам женщинам с целью сокрытия заявлений, компрометирующих кандидата в президенты.
В частности, речь идет о возможном нарушении федеральных законов о финансировании.
Адвокат президента США Рудольф Джулиани подтвердил The New York Times, что Трамп на записи обсуждал вопрос выплаты с Коэном, однако никто не совершал этот платеж. По мнению Джулиани, запись свидетельствует, что президент «не сделал ничего плохого».
Издание напоминает, что Коэн работал с Трампом с 2007 года. В январе адвокат стал фигурантом скандала об интимной связи президента США и порноактрисы Сторми Дэниелс, которая утверждала, что Коэн заплатил ей $ 130 тыс. за молчание о романе с Трампом. Юрист подтверждал факт выплат, но не называл их целей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 9 апреля 2018 года агенты Федерального бюро расследований в Нью-Йорке провели обыски в офисе Коэна, изъяв его переписку и налоговую документацию. Также дело юриста связано с расследованием о вмешательстве РФ в американские выборы, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Президент США называл «позором» обыск у Коэна. По данным СМИ, Коэн готов сотрудничать с федеральными следователями.
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