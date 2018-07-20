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Украина

Сенатор США выступил в поддержу пленника "ДНР" журналиста Асеева

23:56 20 июля 2018   149
Станислав Асеев
Инф. «ФАКТОВ»

Сенатор США от штата Флорида Марко Рубио призывает к немедленному освобождению украинского журналиста Станислава Асеева, который уже год находится в тюрьме незаконных вооруженных формирований «ДНР». Об этом он написал в своем Twitter, передает «Радио Свобода».

«Украинского журналиста Станислава Асеева с июня 2017 года удерживают поддерживаемые Россией сепаратисты и сейчас сообщается о его голодовке. Я призываю к его немедленному освобождению», — написал сенатор.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики «ДНР» начали фабриковать ложную информацию о пленном журналисте Стасе Асееве, который более года удерживается в застенках «ДНР». В частности, создан ложный «дневник» Асеева, где он описывает себя едва ли не руководителем шпионской сети.

Напомним, об аресте Стаса стало известно 2 июня 2017 года. «Министерство госбезопасности ДНР» письменно подтвердило, что блогер находится у них. Но как выяснилось позже, арест произошел 10 мая 2017 года, после чего создавалась имитация, что блогер находится на свободе.

Со стороны Украины Станислав Асеев внесен в список по обмену заложниками между украинской стороной и «Л-ДНР». Однако представители «ДНР» отказались включать журналиста в обмен пленными, который состоялся 27 декабря 2017 года. В этот день был освобожден блогер из Луганска Эдуард Неделяев (Эдвард Нэд), но Стас Васин остался в плену.

Также стало известно, что Станислава Асеева удерживают в Донецке, на территории бывшего арт-центра «Изоляция», который в «ДНР» превратили в концлагерь.

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