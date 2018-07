Сенатор США выступил в поддержу пленника "ДНР" журналиста Асеева

Сенатор США от штата Флорида Марко Рубио призывает к немедленному освобождению украинского журналиста Станислава Асеева, который уже год находится в тюрьме незаконных вооруженных формирований «ДНР». Об этом он написал в своем Twitter, передает «Радио Свобода».

Ukrainian journalist, Stanislav Aseyev, has been held by Russia-backed separatists since June 2017 and is now reportedly on a hunger strike. I call for his immediate release. #FreeAseyev @RFERLPress @RFERL #ExpressionNOToppression pic.twitter.com/PiBZYtxN0C