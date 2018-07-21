Радары возвращаются: Украина возобновляет скоростной контроль на дорогах (видео)

Украина

В четверг, 26 июля, на заседании Кабинета министров Украины (КМУ) будет принято соответствующее постановление правительства, которым с 27 июля будет возвращен скоростной контроль на дорогах. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на телеканале «112 Украина».

«Первый шаг, который мы делаем, с пятницы, 27 июля, мы возвращаем скоростной контроль на наших дорогах. Он пока будет осуществляться в ручном режиме, как это было когда-то, обычные радары. Но они уже с понедельника будут установлены на автомобилях Нацполиции, а с пятницы после рассмотрения в четверг соответствующего постановления Кабинета министров они будут задействованы в полной правовой плоскости»,— сказал он.

По его словам, после этого Верховная Рада должна проголосовать за закон об автоматической фиксации нарушений ПДД. Омелян отметил, что в Министерстве уже предусмотрены средства на закупку необходимых устройств.

Кроме того, министр сообщил, что с утра 21 июля начнутся тщательные проверки автоперевозчиков на предмет наличия лицензии на перевозки.

В случае отсутствия лицензии при коммерческой перевозке пассажиров — транспортное средство конфискуют.

Если есть лицензия, но автобус был незаконно переоборудован с грузового на пассажирский перевозчик лишается лицензии и платит 18 тысяч гривен штрафа.

Также было договорено, что с 1 августа вводится электронный кабинет перевозчика. К нему будет иметь доступ сама компания, трансинспекция и нацполиция. В электронном кабинете будет регистрироваться вся информация относительно перевозчика, его лицензий, маршрутов, штрафных баллов и тому подобное.

С 1 января 2019 года Мининфраструктуры введет gps tracker, электронный билет и тахограф или его аналог.

Также министерство готовит предложения относительно государственного содействия по обновлению парка автобусов.

Напомним, что все указанные меры вызваны чередой смертельных ДТП, которые участились за последние месяцы в Украине