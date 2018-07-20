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Старые маршрутки пойдут на металлолом: в Кабмине отреагировали на всплеск ДТП
В Министерстве инфраструктуры отреагировали на всплеск ДТП с участием пассажирских маршруток. Разработан план действий, который включает изъятие у перевозчиков старого и переоборудованного транспорта. Ожидается, что программа начнется в 2019 году.
Анализируя городские, пригородные и междугородные перевозки, в министерстве пришли к выводу, что автопарк нуждается в обновлении. «Средний возраст „маршруток“ — более 10 лет, автобусов средней и большой пассажировместимости — более 20 лет и более. Часть автобусов, которые называются „маршрутками“, переоборудованы из грузовых транспортных средств. Часто такие транспортные средства не соответствуют ни требованиям безопасности, ни требованиям комфорта», — заявил министр Владимир Омелян.
Министерство предлагает перевозчикам уже сейчас начинать обновлять автопарк. «С 1 января 2019 маршрутки, которые были переоборудованы из грузовых транспортных средств в пассажирские, не будут использоваться для перевозки пассажиров. Такие автобусы будут эвакуироваться на штрафные площадки и потом пойдут на металлолом», — пообещал министр.
Также по итогам совещания было решено, что Укртрансбезопасность вместе с полицией усилят работу по выявлению нелегальных перевозчиков.
Напомним, за один день в Украине случилось несколько крупных ДТП с маршрутками. В аварии на Николаевщине погибли пятеро граждан Беларуси. На трассе Киев — Чоп в Житомирской области произошло столкновение маршрутного автобуса и крупногабаритного грузовика. В результате аварии погибли 10 человек, из которых один ребенок.
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