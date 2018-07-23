Крым наглухо встал в бесконечных пробках до 2020 года — российские СМИ (фото, видео)

Украина

На серьезные пробки в Крыму начали жаловаться автопутешественники. Больше всего проблем на отрезке от поселка Приморский до Феодосии — стоять там на жаре в заторе приходится около 20 км, причем пробка собирается в оба конца. Водители критикуют и новые отбойники. Дорожники признаются: пока не достроят трассу «Таврида» пробки не исчезнут, пишет российское издание «Газета.ру».

Двухполосную дорогу от Керчи до Симферополя обещают открыть в конце 2018 года, а запустить все четыре запланированные полосы — в 2020-м.

«Крым наглухо стоит в пробках. Пробки бесконечны. И даже в самых, казалось бы, второстепенных направлениях, малых населенных пунктах. Ну, Севастополь, Симферополь — понятно. А вот еще и Судак, Алушта, Кореиз, Саки „краснеют“ стабильно. Лидеры пробок — Ялта и Приморский»,— пишут водители в соцсетях.

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«Рекордная пробень. Более 17 км. И это на жаре +35»,— также написал в соцсетях Александр Шевченко. С ним согласна и Ирина Завидий, у которой не нашлось приличных слов, чтобы описать свой опыт. Автомобилисты, которые ездят на этом участке около 7 утра уверяют, что рано утром это место можно проскочить до заторов. Если же пробка все-таки собралась, многие советуют пользоваться объездом, но предупреждают — дорога очень низкого качества: на чем-то проще, чем кроссовер туда лучше не соваться.

«Батальная-Семисотка-Владиславовка-Новопокровка-Журавки-Первомайское»: такой маршрут предлагают автомобилисты, которые объехали затор.

Путь по этой дороге описал даже один из местных блогеров под именем Капитан Крым, который предупредил, что около 22 км пути водителям придется ехать по грунтовке, а еще часть — по ямам. Предложенный им путь предлагает объехать всю Феодосию и вернуться на трассу Р-23 — это дорога, которая соединяет Керчь, Феодосию и Симферополь.

Автомобилистка Ольга Буялич, правда, этот вариант раскритиковала. «Мы объезжали. Дорога, конечно, как стиральная доска и пыльная. Но ехать можно», — написала путешественница в соцсетях.

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«Перед пробкой в Феодосии навигатор повел в объезд на съезд в районе Батальное. Мы поехали. Это полная ж. Вначале полями, потом дорога из щебенки. Проезжающие очень пылят, едешь трясешься и кажется, что дорога никогда не кончится. На легковой машине лучше не ехать, а потолкаться в пробке. Выбрались на трассу и в Судаке были в районе 17.00», — рассказала путешественница в группе «Трасса М4 Дон дорога в Крым Геленджик Анапу Сочи».

Тех же, кто решит поехать прямой дорогой, поджидают и другие сюрпризы. Как рассказал «Газете.Ru» местный житель и активист Александр Талипов, в поселке Приморский возле озера Аджиголь сделали отбойники по срезу асфальта лишив водителей обочины.

«Увильнуть теперь некуда, когда в лоб тебе несется гонщик,— уверяет Талипов. — Там проходят знаменитые пляжи, так чтобы люди и фуры не останавливались вдоль дорог, по всей длине по срезу асфальта появились отбойники, лишив безопасной обочины на экстренный случай.

Причем обгон там разрешен. Теперь, те, кто сильно торопится, пытаются обогнать фуры и вылетают в лоб. Я так недавно чуть не поседел, ехал с детьми, практически полностью остановился, отклонятся некуда было и сзади машины чуть не въехали. Да и на других участках, нет элементарных карманов для фур, когда они могут дать возможность обогнать их. Четыре года дороги делают и ни одного кармана не предусмотрели".

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Однако в Государственном комитете дорожного хозяйства Крыма признают — пока не откроют обход Феодосии, летом будет наблюдаться серьезные затруднения в дорожном движении.

Между тем в пресс-службе «Росавтодора» напомнили, что работы по строительству трассы «Таврида» ведутся по графику.

«Движение по всему объекту в четырехполосном исполнении планируется запустить в конце 2020 года. Трасса в двухполосном исполнении от Керчи до Симферополя откроется для движения в декабре 2018 года»,— сказали в пресс-службе.

Поэтому стоять на жаре придется еще очень долго.

Видео: крымское издание «KafaNews»