Россияне бьют тревогу: Крымский мост отходит от оккупированного полуострова (видео)

Украина

Открытие Крымского моста разделило жителей РФ на два лагеря: одни восхищаются грандиозным объектом, другие, даже не побывав там, кричат об опасности конструкции. Об этом пишет российское издание «Дни.ру».

Вскоре после сообщения о миллионном автомобиле, промчавшемся по Крымскому мосту, россияне снова забили тревогу. Очевидцы утверждают, что конструкция отходит от полуострова. В доказательство в Сеть выложили видео. Кадры якобы сделаны на въезде в Керчь, на улице Чкалова.

На видео показано дорожное покрытие очень плохого качества с большим количеством ям и выбоин. В одном месте асфальт так потрескался, что действительно создается ощущение, будто мост расходится по швам. А когда по переправе проехал большегруз, земля буквально затряслась.

«Мост на въезде в Крым начал разваливаться», — гласит подпись к видео, которое опубликовал YouTube-канал Kerch.FM.

В комментариях под записью разгорелась жаркая дискуссия. Путешественники и местные жители, побывавшие на мосту, встали на защиту объекта. «Да ладно. Разваливается? Отличный мост (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред,)», — утверждает один из пользователей Сети. «Если выбито местами асфальтное покрытие, то это не значит, что сам мост разваливается», — пояснил другой. А некоторые и вовсе уверены, что видео — подлог.

Отметим, после того как проехавшие по мосту люди пожаловались на его «трясучесть», тревогу забили экологи и геологи. Специалисты напомнили, что Крым и Керченский пролив — сейсмоактивные участки. А этот фактор не может не оказывать влияние на мост. Кроме того, негативное воздействие на конструкцию будут оказывать штормы и миграция льда в проливе.

«Спешим успокоить всех экспертов: Крымский мост строился с учетом всех возможных негативных факторов и полностью готов к их воздействию», — пишет издание.

Несмотря на сетевые баталии, статистика пока что говорит о том, что туристы доверяют Крымскому мосту: с 16 мая по 15 июля по переправе через Керченский пролив проехали более миллиона машин. Но, конечно, какой будет ситуация через год, пока что утверждать не берется никто.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российские СМИ высказывают мнение, что Крымский мост заблокировали до 2020 года.