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Прав тот, у кого автомат: появилось показательное видео с единственного курорта на оккупированном Донбассе
В сети появилось видео с единственного курорта Седово на оккупированном Донбассе, куда прибыл Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР).
Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Twitter блогер под ником Necro Mancer, который специализируется на мониторинге незаконных вооруженных формирований.
По словам блогера, СОБР без предупреждения скрутил и вывел неизвестного парня.
«Седово, 21/07/18: кому-то помешала дискотека, СОБР отправили разогнать, какого-то парня скрутили, что с ним стало дальше — неизвестно», — написал Necro Mancer.
#Седово, 21/07/18: кому-то помешала дискотека, СОБР отправили разогнать, какого-то парня скрутили, что с ним стало дальше — неизвестно (полное видео https://t.co/3AzRr56UFb) #русскиймир pic.twitter.com/n5emhDI1Bu— Necro Mancer (@666_mancer) 22 июля 2018 г.
Отметим, блок-посты террористической «ДНР» открыто охраняет российский СОБР.
СОБР — специальный отряд быстрого реагирования спецподразделения МВД России.
Напомним, в субботу, 21 июля, с 7 до 18 часов боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.
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“ Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...”