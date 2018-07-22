Происшествия

Прав тот, у кого автомат: появилось показательное видео с единственного курорта на оккупированном Донбассе

В сети появилось видео с единственного курорта Седово на оккупированном Донбассе, куда прибыл Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР).

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Twitter блогер под ником Necro Mancer‏, который специализируется на мониторинге незаконных вооруженных формирований.

По словам блогера, СОБР без предупреждения скрутил и вывел неизвестного парня.

«Седово, 21/07/18: кому-то помешала дискотека, СОБР отправили разогнать, какого-то парня скрутили, что с ним стало дальше — неизвестно», — написал Necro Mancer.

Отметим, блок-посты террористической «ДНР» открыто охраняет российский СОБР.

СОБР — специальный отряд быстрого реагирования спецподразделения МВД России.

Напомним, в субботу, 21 июля, с 7 до 18 часов боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.