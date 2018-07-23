Кислотная атака на трехлетнего ребенка — расовая ненависть или криминальная разборка

Мир

В понедельник, 23 июля, британская полиция сообщила об аресте еще троих подозреваемых в нападении на трехлетнего мальчика в магазине Вустера. Этот город находится на западе Англии. В 2016 году был признан самым безопасным в Великобритании.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», нападение было совершено днем 21 июля в магазине Home Bargains. Ребенок получил серьезные химические ожоги лица и руки. Нападавшим тогда удалось скрыться. Однако камеры видеонаблюдения зафиксировали их. Полиция распространила кадры в СМИ и интернете с просьбой к гражданам в опознании подозреваемых. И это помогло.

Первого нападавшего задержали 22 июля в Вулверхэмптоне. Ему 39 лет. Пока роль, которую этот мужчина сыграл в нападении на ребенка не называется.

Еще троих задержали в Лондоне утром 23 июля. Это молодые люди 22, 25 и 26 лет. Инспектор полиции Тони Гарнер, который занимается расследованием этого громкого дела, заявил журналистам, что подозреваемые хорошо знают друг друга. «У нас нет сомнений — атака на ребенка была умышленной и спланированной. Думаю, нападавшие и родители мальчика знают друг друга. Мы очень хотим поговорить с родственниками ребенка. Уверен, их показания помогут понять мотив», — подчеркнул Гарнер.

Некоторые британские СМИ высказали предположение, что нападение было совершено на расовой почве. Дело в том, что 21 июля в Вустере проходил митинг ультраправой организации «Лига обороны Англии». Однако и в полиции, и в мэрии города считают, что нападение на ребенка не имеет отношения к этой акции.

BBC подчеркивает, что применение едких химических веществ, вызывающих ожоги, достаточно распространено во время уличных нападений в Великобритании. Только в Лондоне в 2016 году произошло более 350 подобных нападений.

Причем благотворительная организация ASTI, помогающая жертвам нападений с использованием кислоты, утверждает, что в основном жертвами и исполнителями таких преступлений в Великобритании являются мужчины. Это расходится с международной статистикой, которая свидетельствует о том, что чаще жертвами становятся женщины.