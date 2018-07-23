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Кислотная атака на трехлетнего ребенка — расовая ненависть или криминальная разборка
В понедельник, 23 июля, британская полиция сообщила об аресте еще троих подозреваемых в нападении на трехлетнего мальчика в магазине Вустера. Этот город находится на западе Англии. В 2016 году был признан самым безопасным в Великобритании.
Как уже сообщали «ФАКТЫ», нападение было совершено днем 21 июля в магазине Home Bargains. Ребенок получил серьезные химические ожоги лица и руки. Нападавшим тогда удалось скрыться. Однако камеры видеонаблюдения зафиксировали их. Полиция распространила кадры в СМИ и интернете с просьбой к гражданам в опознании подозреваемых. И это помогло.
Первого нападавшего задержали 22 июля в Вулверхэмптоне. Ему 39 лет. Пока роль, которую этот мужчина сыграл в нападении на ребенка не называется.
Еще троих задержали в Лондоне утром 23 июля. Это молодые люди 22, 25 и 26 лет. Инспектор полиции Тони Гарнер, который занимается расследованием этого громкого дела, заявил журналистам, что подозреваемые хорошо знают друг друга. «У нас нет сомнений — атака на ребенка была умышленной и спланированной. Думаю, нападавшие и родители мальчика знают друг друга. Мы очень хотим поговорить с родственниками ребенка. Уверен, их показания помогут понять мотив», — подчеркнул Гарнер.
Некоторые британские СМИ высказали предположение, что нападение было совершено на расовой почве. Дело в том, что 21 июля в Вустере проходил митинг ультраправой организации «Лига обороны Англии». Однако и в полиции, и в мэрии города считают, что нападение на ребенка не имеет отношения к этой акции.
BBC подчеркивает, что применение едких химических веществ, вызывающих ожоги, достаточно распространено во время уличных нападений в Великобритании. Только в Лондоне в 2016 году произошло более 350 подобных нападений.
Причем благотворительная организация ASTI, помогающая жертвам нападений с использованием кислоты, утверждает, что в основном жертвами и исполнителями таких преступлений в Великобритании являются мужчины. Это расходится с международной статистикой, которая свидетельствует о том, что чаще жертвами становятся женщины.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»? ”