Общество

В ближайшие сутки Землю накроет магнитная буря: как себя обезопасить

24 июля Землю накроет магнитная буря. По прогнозам лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, пик придется на 6 часов утра по киевскому времени (03.00 по всемирному координированному времени UTC).

Уровень предстоящих геомагнитных возмущений специалисты оценивают как G1 — небольшой. Вероятность сильного магнитного шторма не превышает 5%.

Магнитная буря G1 24 июля будет последней в текущем месяце. Первая половина августа, как ожидается, пройдет без особых геомагнитных возмущений в магнитосфере.

Людям, чувствительным к проявлениям солнечной активности, рекомендуется в дни магнитных бурь избегать излишних стрессов для организма. Специалисты советуют метеочувствительным:

Пить достаточное количество жидкости;

Следить за режимом дня, стремится к достаточной длительности ночного сна;

Запланировать на 24 июля прогулки на свежем воздухе;

Отслеживать показатели артериального давления и сердечного ритма; избегать занятий, которые могут повысить давление.

Напомним, с начала года уже зарегистрировано более десяти дней с возмущениями магнитных полей.