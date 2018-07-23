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В ближайшие сутки Землю накроет магнитная буря: как себя обезопасить
24 июля Землю накроет магнитная буря. По прогнозам лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, пик придется на 6 часов утра по киевскому времени (03.00 по всемирному координированному времени UTC).
Уровень предстоящих геомагнитных возмущений специалисты оценивают как G1 — небольшой. Вероятность сильного магнитного шторма не превышает 5%.
Магнитная буря G1 24 июля будет последней в текущем месяце. Первая половина августа, как ожидается, пройдет без особых геомагнитных возмущений в магнитосфере.
Людям, чувствительным к проявлениям солнечной активности, рекомендуется в дни магнитных бурь избегать излишних стрессов для организма. Специалисты советуют метеочувствительным:
- Пить достаточное количество жидкости;
- Следить за режимом дня, стремится к достаточной длительности ночного сна;
- Запланировать на 24 июля прогулки на свежем воздухе;
- Отслеживать показатели артериального давления и сердечного ритма; избегать занятий, которые могут повысить давление.
Напомним, с начала года уже зарегистрировано более десяти дней с возмущениями магнитных полей.
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“ — Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.”