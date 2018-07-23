В США показали трейлеры самых ожидаемых фильмов и сериалов второй половины 2018 года (видео)

Шоу-бизнес

В воскресенье, 22 июля, в Сан-Диего (штат Калифорния) завершился ежегодный международный фестиваль Comic-Con. Он проводится с 1970 года и является главным коммерческим форумом, посвященным комиксам, мультипликации, фантастическим фильмам и сериалам, фильмам ужасов.

В этом году в Сан-Диего по различным причинам отсутствовали такие гиганты как Marvel и HBO. Но это не помешало фестивалю в очередной раз доказать, что он является лидером в своем сегменте. Внимание посетителей переключилось на продукцию кинокомпании Warner Bros. Не отставали и телекомпании Syfy и Netflix.

Сан-Диего посетили десятки кинозвезд, в числе которых были Джонни Депп, Эдди Редмэйн, Крис Пратт, Эмбер Херд, Джейсон Момоа, Райан Рейнольдс, Николь Кидман и другие. Американские СМИ отмечают с иронией, как Депп и Херд — бывшие супруги, расставшиеся с громким скандалом — старательно избегали друг друга.

«ФАКТЫ» решили представить подборку показанных на Comic-Con трейлеров самых ожидаемых фильмов и сериалов второй половины 2018 года. Все эти рекламные ролики были продемонстрированы впервые. Студии и телеканалы специально готовили их к фестивалю в Сан-Диего.

«Аквамен»

Фильм рассказывает об Артуре Карри, который обладает невероятной способностью дышать под водой и общаться с рыбами. Он фантастически силен и умеет стремительно передвигаться под водой. Бюджет картины составил 160 миллионов долларов. Снял его режиссер Джеймс Ван. Главные роли исполнили Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Николь Кидман и Дольф Лундгрен.

«Разочарование»

Этого анимационного телесериала с нетерпением ожидают поклонники «Симпсонов» и «Футурамы». Создателем «Разочарования» является культовый мультипликатор Мэтт Грейнинг. Сериал рассказывает о принцессе-алкоголичке Бин, ее эльфе-компаньоне Элфо и «личном демоне» Люси, которые живут в средневековом королевстве Дримландия. Пока Netflix заказал 20 серий.

«Фантастические звери: Преступления Грин-де-Вальда»

Режиссер Дэвид Йейтс возвращает зрителей в магический мир Гарри Поттера, правда, еще до его появления на свет. Главного героя, бывшего ученика Хогвартса Ньюта Саламандера как и впервой части («Фантастические звери и где их искать») сыграл британский актер Эдди Редмэйн. Роль молодого Дамблдора досталась Джуду Лоу. А главного злодея — Геллерта Грин-де-Вальда — изобразил на экране Джонни Депп. Премьера картины запланирована на середину ноября.

«Стекло»

Поклонники творчества голливудского режиссера М. Найта Шьямалана, конечно, помнят два его фильма — «Неуязвимый» (2000 год) и «Сплит» (2016 год). Шьямалан преподнес всем сюрприз. Оказалось, что он задумал трилогию, которую завершает картина «Стекло». И в ней сойдутся Брюс Уиллис и Сэмюэл Л. Джексон из «Неуязвимого» и Джеймс Макэвой с Аньей Тейлор-Джой из «Сплита». Судя по трейлеру, зрелище обещает быть не для нервных.

«Годзилла II: Король монстров»

Годзилла возвращается! «Король монстров» станет 35-м фильмом в истории мирового кинематографа о морском чудовище. Но это также и вторая часть «Годзиллы», снятой в Голливуде в 2014 году. Та картина собрала в мировом прокате 529,1 миллиона долларов при бюджете 160 миллионов долларов. Warner Bros. уверена, что продолжение легко улучшит этот результат. Главные роли в фильме исполнили Кайл Чандлер, Вера Фармига, Милли Бобби Браун, Чарльз Дэнс.

«Звездные войны: Войны клонов»

Поклонники «Звездных войн» ликуют! Сан-Диего преподнес им невероятный подарок. Netflix принял решение возродить ставший культовым анимационный сериал, который выдержал пять сезонов — с 2009 по 2013 год включительно. И вот готовится к показу шестой сезон. Он будет включать в себя 12 эпизодов.

«Ходячие мертвецы»

Это один из самых популярных сериалов на постапокалиптическую тематику. Он стал культовым не только в США, но и в десятках других стран мира. Премьера состоялась в 2010 году. С тех пор было показано восемь сезонов — всего 115 эпизодов. Это история выживания людей, оказавшихся среди зомби. Девятый сезон стартует в Америке в октябре. Критики отмечают, что «Ходячие мертвецы» — очень качественная продукция. Создателем сериала является известный режиссер Фрэнк Дарабонт, снявший прекрасные фильмы «Побег из Шоушенка» и «Зеленая миля».