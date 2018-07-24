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Где с 24 по 27 июля киевляне могут пройти бесплатное экспресс-обследование (адреса)

В столице можно пройти бесплатное экспресс-обследование в рамках проекта «Врач в вашем доме». Киевлян ждут в дежурных пунктах здоровья: там могут измерить давление, проверить уровень холестерина, сахара, рассчитать индекс веса, выявить на ранних стадиях сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и т. д.

По словам первого заместителя главы горгосадминистрации Николая Поворозника, на прошлой неделе во всех столичных районах экспресс-тестирование прошли около 3 500 горожан. Половина из них страдает от повышенного артериального давления, примерно у 10 процентов пациентов обнаружен повышенный уровень холестерина, у части обследованных — повышенный уровень сахара в крови. Кроме того, часть людей имеет лишний вес, злоупотребляют алкоголем или курят. Пациентам при необходимости медики рекомендуют дообследоваться у своего доктора, советуют, как правильно следить за своим здоровьем.

С 24 по 27 июля экспресс-диагностику можно пройти в медпунктах, которые открыты по таким адресам (прием ведется с 11.00 до 14.00):

Голосеевский район

24, 26 июля — улица Новопироговская, 25 (возле церкви);

— улица Новопироговская, 25 (возле церкви); 25, 27 июля — проспект Голосеевский, 61 (возле ресторана «Барракуда»);

Дарницкий район

24 июля — улица Срибнокильская, 19-б (аптека «ФармСоюз»), на пересечении улиц Ялтинской и Сормовской;

— улица Срибнокильская, 19-б (аптека «ФармСоюз»), на пересечении улиц Ялтинской и Сормовской; 25 июля — парк «Партизанской славы», улица Кошица, 11 (возле райадминистрации);

— парк «Партизанской славы», улица Кошица, 11 (возле райадминистрации); 26 июля — улица Срибнокильская, 19-б, парк «Позняки»;

— улица Срибнокильская, 19-б, парк «Позняки»; 27 июля — пересечение улиц Ялтинской и Сормовской, улица Завальная, 1 В (площадка перед домом);

Деснянский район

24 июля — улица Закревского, 41 (районная налоговая инспекция);

— улица Закревского, 41 (районная налоговая инспекция); 25 июля — улицы Матеюка, 7, Каштановая, 7 (центр занятости);

— улицы Матеюка, 7, Каштановая, 7 (центр занятости); 26 июля — улицы Матеюка, 7, Милославская, 6;

— улицы Матеюка, 7, Милославская, 6; 27 июля — улица Каштановая, 7 (центр занятости);

— улица Каштановая, 7 (центр занятости); Днепровский район

24 июля — проспект Ватутина, 4а (жэо № 412), улицы Соборности, 6 (аптека № 101), Минина, 4а (отделение Пенсионного фонда), Марганецкая, 22 (парк), Челябинская, 9 г (жэо № 405);

— проспект Ватутина, 4а (жэо № 412), улицы Соборности, 6 (аптека № 101), Минина, 4а (отделение Пенсионного фонда), Марганецкая, 22 (парк), Челябинская, 9 г (жэо № 405); 25 июля — улицы Кибальчича, 13б (жэо № 411), Соборности, 6 (аптека № 101), Миропольская, 1 (аптека № 77), Алматинская, 109 (Дом культуры), Окипной, 9;

— улицы Кибальчича, 13б (жэо № 411), Соборности, 6 (аптека № 101), Миропольская, 1 (аптека № 77), Алматинская, 109 (Дом культуры), Окипной, 9; 26 июля — улицы Курнатовского, 7а (управление труда и соцзащиты), Соборности, 6 (аптека № 101), Миропольская, 13а, (жэо № 404), Алматинская, 103/1 (аптека № 30), Челябинская, 9 г (жэо № 405);

— улицы Курнатовского, 7а (управление труда и соцзащиты), Соборности, 6 (аптека № 101), Миропольская, 13а, (жэо № 404), Алматинская, 103/1 (аптека № 30), Челябинская, 9 г (жэо № 405); 27 июля — бульвар Перова, 36 (жэк № 418), улицы Соборности, 6 (аптека № 101), Жмаченко (парк «Победа»), Энтузиастов, 43/1 (жэк № 420), Харьковское шоссе, 9 (аптека «Бажаю здоров’я»);

Оболонский район

24 июля — улица Вышгородская, 54а (сквер возле диспетчерской неотложной помощи);

— улица Вышгородская, 54а (сквер возле диспетчерской неотложной помощи); 25 июля — проспект Героев Сталинграда, 57 (возле центра коммунального сервиса);

— проспект Героев Сталинграда, 57 (возле центра коммунального сервиса); 26 июля — улица Полярная, 3 (с тыла дома рядом с детской площадкой);

— улица Полярная, 3 (с тыла дома рядом с детской площадкой); 27 июля — улица Героев Днепра, 31 (площадка рядом с рынком «Люкс»);

Печерский район

24 июля — станция метро «Арсенальная», улица Филатова, 2/1;

— станция метро «Арсенальная», улица Филатова, 2/1; 25 июля — станция метро «Кловская», улица Тверской тупик, 6/8;

— станция метро «Кловская», улица Тверской тупик, 6/8; 26 июля — станция метро «Дружбы народов», улица Цитадельная, 4/7;

— станция метро «Дружбы народов», улица Цитадельная, 4/7; 27 июля — станция метро «Арсенальная», улица Бастионная,½;

Подольский район

24 июля — пересечение улиц Волошской и Введенской, проспект Свободы, 22 («Фармация» № 51);

— пересечение улиц Волошской и Введенской, проспект Свободы, 22 («Фармация» № 51); 25 июля — пересечение улиц Волошской и Щекавицкой, проспект Свободы, 22 (сквер возле сети фаст-фудов, «Фармация» № 48);

— пересечение улиц Волошской и Щекавицкой, проспект Свободы, 22 (сквер возле сети фаст-фудов, «Фармация» № 48); 26 июля — пересечение улиц Волошской и Введенской, проспект Правды, 58 (ТЦ «Орнамент»);

— пересечение улиц Волошской и Введенской, проспект Правды, 58 (ТЦ «Орнамент»); 27 июля — Контрактовая площадь (сквер возле памятника Петру Сагайдачному), улица Полковая, 72 (почта);

Святошинский район

24, 26 июля — улица Г. Юры, 14б;

— улица Г. Юры, 14б; 25, 27 июля — улицы Г. Юры, 14б, Чернобыльская, 16/80;

Соломенский район

24 июля — проспект Воздухофлотский, 40 (управление труда и соцзащиты), бульвар В. Гавела, 9б (парк «Орлятко»);

— проспект Воздухофлотский, 40 (управление труда и соцзащиты), бульвар В. Гавела, 9б (парк «Орлятко»); 25 июля — Воздухофлотский проспект, 41 (райадминистрация), улица Донца, 13 (парк «Отрадный»);

— Воздухофлотский проспект, 41 (райадминистрация), улица Донца, 13 (парк «Отрадный»); 26 июля — улица Волынская, 2 (территориальный центр), бульвар В. Гавела, 83а (территориальный центр);

— улица Волынская, 2 (территориальный центр), бульвар В. Гавела, 83а (территориальный центр); 27 июля — бульвар В. Гавела, 9б (парк «Орлятко»);

Шевченковский район

24 июля — пересечение улиц Владимирской и Рейтарской;

— пересечение улиц Владимирской и Рейтарской; 25 июля — улица Пимоненко, 13а (возле бизнес-центра);

— улица Пимоненко, 13а (возле бизнес-центра); 26 июля — улица Щербаковского, 55 (возле аптеки);

— улица Щербаковского, 55 (возле аптеки); 27 июля — проспект Победы, 30 (возле жилого дома);

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проект «Врач в вашем доме» стартовал в столице в ноябре 2017 года.



