На трассе Киев — Харьков работают ушлые воры: грабят даже нардепов

Происшествия

На автотрассе Киев — Харьков 22 июля между тремя и четырьмя часами ночи произошло два похожих ограбления автомобилей. Первой в селе Коноплянка Великобагачанского района Полтавской области пострадала внефракционный народный депутат Украины 43-летняя Наталья Веселова (на фото).

— Нардеп ехала на автомобиле Volkswagen Golf с еврономерами, — рассказал начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев. — Водителю потребовалось сменить пробитое колесо, и он свернул на автозаправку. Машина при этом была открыта, в салоне никого не осталвалось. А когда автомобиль готов был продолжить путь, пассажирка обнаружила, что исчез ее рюкзак, в котором находились документы, в том числе паспорт и депутатское удостоверение, а также 1500 долларов. Пострадавшая тут же позвонила в полицию, однако разыскать злоумышленника или злоумышленников по горячим следам не удалось.

Читайте также: Трое в масках и серебристый Audi: в центре Киева у банкира отобрали два миллиона

А буквально через 20 минут с из соседнего села Подол позвонил другой водитель и сообщил об аналогичной краже: 38-летний иностранец лишился сумки с валютой.

В полиции не исключают, что оба эти преступления совершены одними и теми же людьми и отмечают, что барсеточники на автотрассе в последнее время не «работали» .

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе задержали иностранцев-барсеточников, похитивших из авто 300 тысяч гривен.