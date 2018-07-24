Французские фермеры сорвали гонку «Тур де Франс» (фото)

Спорт

Участники «Тур де Франс», самой известной и престижной велосипедной гонки мира, которая проводится во Франции уже более ста лет, столкнулись с неожиданными трудностями.

Во вторник, 24 июля, 16 этап многодневки между городами Каркасон и Баньер-де-Люшон (протяженность дистанции — 218 километров) был сорван французскими фермерами, устроившими акцию протеста и перекрывшими трассу. Лишь после вмешательства полиции, которые вынуждены были применить силу и слезоточивый газ, гонку удалось продолжить с 15-минутной задержкой.

В числе пострадавших оказались лидеры общего зачета британские велосипедисты команды Team Sky Джерейнт Томас и Крис Фрум, которые вынуждены были потратить определенное время на промывку глаз после попадания в них разбрызгиваемого спрея.

Отмечу, что фермеры регулярно устраивают акции протеста во время «Тур де Франс». Так, к примеру, в 1974 году протестующие в Бретани перекрыли дороги и повесили свиней на фонарных столбах, показывая тем самым свое недовольство от проведения гонки по их местности.

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