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Коттедж в центре парка в Виндзоре: королева подарила Гарри и Меган еще один особняк

Королева Елизавета II во второй раз сделала щедрый подарок своему внуку принцу Гарри и его жене Меган Маркл. В собственность молодоженов теперь перейдет коттедж в центре парка Home Park в Виндзоре — Adelaide Cottage, сообщает британское издание Daily Mail.

По информации СМИ, элегантный домик Adelaide Cottage ранее принадлежал Питеру Таунсенду, — офицеру военно-воздушных сил, у которого был роман с младшей сестрой королевы — принцессой Маргарет. Более того: Таунсенд даже претендовал на ее руку и сердце после развода с собственной женой. После долгого «прессинга» со стороны королевской семьи и прессы пара впоследствии объявила о своем разрыве.

В красивом коттедже остался камин из египетского мрамора, гостиная с панелями из красного дерева и потолок, украшенный золотыми дельфинами.

По информации инсайдердов, Меган и Гарри совсем скоро переедут в новый дом, но пока они проживают в коттедже Ноттингем, где принц сделал предложение Маркл.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ее Величество пожаловала на свадьбе молодоженам Йорк-коттедж на территории своего имения Сандрингем в Норфолке. По иронии судьбы ранее этот окруженный парком и садом дом называли «Коттеджем холостяка».