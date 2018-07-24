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Коттедж в центре парка в Виндзоре: королева подарила Гарри и Меган еще один особняк
Королева Елизавета II во второй раз сделала щедрый подарок своему внуку принцу Гарри и его жене Меган Маркл. В собственность молодоженов теперь перейдет коттедж в центре парка Home Park в Виндзоре — Adelaide Cottage, сообщает британское издание Daily Mail.
По информации СМИ, элегантный домик Adelaide Cottage ранее принадлежал Питеру Таунсенду, — офицеру военно-воздушных сил, у которого был роман с младшей сестрой королевы — принцессой Маргарет. Более того: Таунсенд даже претендовал на ее руку и сердце после развода с собственной женой. После долгого «прессинга» со стороны королевской семьи и прессы пара впоследствии объявила о своем разрыве.
В красивом коттедже остался камин из египетского мрамора, гостиная с панелями из красного дерева и потолок, украшенный золотыми дельфинами.
По информации инсайдердов, Меган и Гарри совсем скоро переедут в новый дом, но пока они проживают в коттедже Ноттингем, где принц сделал предложение Маркл.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ее Величество пожаловала на свадьбе молодоженам Йорк-коттедж на территории своего имения Сандрингем в Норфолке. По иронии судьбы ранее этот окруженный парком и садом дом называли «Коттеджем холостяка».
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