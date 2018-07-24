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В Киеве временно закроют транспортную развязку возле станции метро «Позняки»
Как сообщили «ФАКТАМ» в «Киевавтодоре», 25 июля в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на транспортной развязке возле станции метро «Позняки» перекроют движение транспорта:
- с 8.00 до 12.00 — на съезде с проспекта Бажана на проспект Григоренко (четная сторона);
- с 10.00 до 13.00 — на съезде с проспекта Григоренко на проспект Бажана (четная сторона).
Дорожники призывают водителей с пониманием относиться ко временным неудобствам.
Между тем стало известно, что в ближайшие три дня изменится ряд маршрутов общественного транспорта.
Так, с сегодняшнего дня, 24 июля, до 27 июля трамвай № 28 по ночам (с 23.30 до 5.30) будет изменять маршрут в связи с ремонтом трамвайной колеи на улице Закревского. На указанный период движение организовано по временной трассе станция метро «Лесная» — улица Сабурова. Последние отправления транспорта от улицы Милославской в 23.14 и 23.22; от станции метро «Лесная» — в 22.24 и 22.32.
25 июля (с начала движения и ориентировочно до 23.00) автобус № 2 будет ходить по измененной схеме из-за ремонта верхних слоев покрытия на выезде с бульвара В. Гавела на проспект Космонавта Комарова. В направлении улицы Булгакова движение организовано от станции метро «Шулявская» до проспекта Космонавта Комарова по своей трассе, далее — по бульвару В. Гавела, улицам Билецкого, Героев Севастополя и дальше по своей схеме.
В ночь на 25 июля в связи с ремонтом контактной сети на участке улица Жилянская — улица Саксаганского и бульваре Дружбы Народов ожидаются изменения в движении ночного троллейбуса № 91Н. С 1.30 до 4.30 движение организовано по маршруту центральный ж/д вокзал —станция метро «Лыбедская» и на участке улица Милославская — Дарницкая площадь.
Напомним, что до 7 августа ограничено движение транспорта по Южному мосту, а до конца лета — на мосту имени Е. Патона.
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“ Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли. ”