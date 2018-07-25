Бойцы Яроша могут влиться в ряды ВСУ

Украина

Украинская добровольческая армия (УДА) может стать частью Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом шла речь во время встречи Командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева с главой УДА, народным депутатом Дмитрием Ярошем, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

В частности, Наев и Ярош обсудили возможное участие бойцов УДА в подготовке добровольцев для охраны государственной границы и вхождения в подразделения территориальной обороны. Командующий объединенных сил подчеркнул, что украинским законодательством не урегулирован вопрос участия бойцов УДА в боевых действиях непосредственно в боевых порядках ВСУ.

Однако, участие бойцов УДА в составе всех видов и родов ВСУ на переднем крае, в том числе — в составе полноценного подразделения, возможно. Для этого необходимо заключить контракт, в том числе и краткосрочный.

«Было предложено прохождение военной службы в резерве в составе боевых воинских частей специального назначения, разведки и в подразделениях территориальной обороны. Командующий Объединенных сил заверил, что в случае принятия положительного решения бойцами УДА, будет способствовать прохождению службы в других силовых ведомствах сектора безопасности и обороны из состава Объединенных сил»,— сообщили в пресс-центре.

Относительно того, кто не имеет права находиться в районе ООС на переднем крае, то таких лиц есть три категории. Это: те, кто раньше посещал подразделения на переднем крае с целью собственного пиара; те, кто не имеет законного права на ношение оружия; те, кто не включен в состав Объединенных сил.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Минобороны приняли жесткое решение по делу о хищениях в центре обеспечения ВСУ.