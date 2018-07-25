- 2:21 Бойцы Яроша могут влиться в ряды ВСУ
- 1:55 В Сенате США анонсирован законопроект об ужесточении санкций против России
- 1:15 В Украине заметили редкий Rolls-Royce на евробляхах: сеть позабавило фото
- 0:34 Появились видео смертельного ДТП на Дорогожичах в Киеве
- 0:10 Крым нас не слышит: оккупанты глушат украинский радиосигнал на полуострове
- 23:49 США запланировали выделение 250 миллионов долларов на оборону Украины
- 23:26 Жуткий эксперимент с "Виагрой" привел к гибели 11 новорожденных
- 23:18 Словацкий политик объяснил, почему отказался принять гражданство Украины
- 23:17 В возрасте 39 лет умер актер из "Счастливы вместе" Александр Исаков
- 23:06 Выплата пенсий задерживается: названа причина
Бойцы Яроша могут влиться в ряды ВСУ
Украинская добровольческая армия (УДА) может стать частью Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом шла речь во время встречи Командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева с главой УДА, народным депутатом Дмитрием Ярошем, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
В частности, Наев и Ярош обсудили возможное участие бойцов УДА в подготовке добровольцев для охраны государственной границы и вхождения в подразделения территориальной обороны. Командующий объединенных сил подчеркнул, что украинским законодательством не урегулирован вопрос участия бойцов УДА в боевых действиях непосредственно в боевых порядках ВСУ.
Однако, участие бойцов УДА в составе всех видов и родов ВСУ на переднем крае, в том числе — в составе полноценного подразделения, возможно. Для этого необходимо заключить контракт, в том числе и краткосрочный.
«Было предложено прохождение военной службы в резерве в составе боевых воинских частей специального назначения, разведки и в подразделениях территориальной обороны. Командующий Объединенных сил заверил, что в случае принятия положительного решения бойцами УДА, будет способствовать прохождению службы в других силовых ведомствах сектора безопасности и обороны из состава Объединенных сил»,— сообщили в пресс-центре.
Относительно того, кто не имеет права находиться в районе ООС на переднем крае, то таких лиц есть три категории. Это: те, кто раньше посещал подразделения на переднем крае с целью собственного пиара; те, кто не имеет законного права на ношение оружия; те, кто не включен в состав Объединенных сил.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Минобороны приняли жесткое решение по делу о хищениях в центре обеспечения ВСУ.
влажность:
давление:
ветер:
“ Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт”