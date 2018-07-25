Стало известно, когда в Украине возобновят выплаты пенсий

Деньги

Пенсионеры, привыкшие получать свои деньги четко по графику, были очень обеспокоены, когда в положенный срок не получили пенсии. Оказалось, задержки выплат носят массовый характер и в первую очередь касаются тех, кто получает пенсию в отделениях «Укрпочты». Впрочем, те, кому пенсии приходят на карточку, тоже жалуются, что в нынешнем месяце деньги поступили с задержкой на несколько дней.

Несмотря на широкий общественный резонанс, долгое время не удавалось получить никаких официальных комментариев относительно задержки выплат. Наконец короткое заявление сделали представители «Укрпочты».

«Укрпочта» работает в штатном режиме. По состоянию на 24 июля существуют временные технические задержки финансирования Пенсионным фондом Украины выплаты пенсий. Мы продлили срок выплаты до 28 июля, и мы приложим максимальные усилия, чтобы граждане получили пенсии вовремя. «Укрпочта» своевременно уведомит клиентов о возобновлении финансирования и изменениях в графике выплаты пенсий за период с 18 по 25 июля", — сообщил директор финансового департамента «Укрпочты» Артур Муравицкий.

После длительного молчания свою позицию озвучил и Пенсионный фонд Украины.

«На многочисленные обращения по смещению сроков выплаты пенсий в июле 2018 года Пенсионный фонд Украины информирует, что смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса. С начала месяца на выплату пенсий направлено 24,9 миллиарда гривен. В частности 1,7 миллиарда гривен в течение 24 июля. Выплата пенсий в текущем месяце будет обеспечена финансовым ресурсом в полном объеме», — говорится в официальном сообщении Пенсионного фонда Украины.

Эксперты считают, что возникшие проблемы с выплатами пенсий были прогнозируемы. Во многом они связаны с неожиданно высоким курсом национальной валюты. Ведь в государственном бюджете на 2018 год заложен средний курс в 29,3 гривни за доллар США. В то время как сейчас он составляет от 26 до 27 гривен. А так как большую часть доходов бюджета обеспечивают поступления от импорта и от налогов, зафиксированных в иностранных валютах, например от акцизов, то, получается, что слишком крепкая гривня не дает госбюджету получать запланированные поступления. Кроме того, Украина не получила запланированных ранее денег от международных доноров, из-за фактической остановки сотрудничества с Международным валютным фондом.

«В задолженности Пенсионного фонда перед пенсионерами все достаточно просто — власти просчитались с прогнозом сбора Единого социального взноса, который дает около 60% доходной базы Пенсионного фонда. За полгода его собрано для нужд Пенсионного фонда лишь 89 миллиардов гривен, что на 15 миллиардов меньше запланированного. Ситуация была бы значительно хуже, если бы Пенсионный фонд не имел возможности брать краткосрочные займы на погашение кассовых разрывов», — считает экономический эксперт Андрей Блинов.

По мнению специалиста, нынешняя ситуация означает, что в ближайшие месяцы пенсионеры будут получать ежемесячную выплату на несколько дней позже.

«Вероятно, это приведет в начале осени к внесению поправок в бюджет Пенсионного фонда. Ситуация может быть исправлена за счет увеличения трансфертов из госбюджета. Иное представить себе невозможно: едва ли власть решится в предвыборный год допускать долги по пенсионному обеспечению», — подытожил Андрей Блинов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что курс национальной валюты начал снижаться. На этой неделе финансисты ожидают подорожания доллара на отечественном валютном рынке в связи с предстоящими выплатами Госказначейства по возмещению НДС.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»