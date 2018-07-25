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Политика

В Кабмине назвали виновных в задержке пенсионных выплат

14:26 25 июля 2018   204
Кабинет министров Украины
Инф. «ФАКТОВ»

До конца текущей недели в отношении руководства Пенсионного фонда, а также регионального руководства ПФУ, допустившего задержки с пенсионными выплатами, проведут служебное расследование.

В Кабмине также заявили, что задержки с выплатами — персональная ответственность руководства фонда и что до конца текущей недели ситуация должна быть урегулирована.

Сообщается, что государство вовремя перечисляет все бюджетные трансферты и задолженности перед ПФУ у госбюджета нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «Укрпочта» заявила о временных технических задержках финансирования Пенсионным фондом Украины выплаты пенсий и продлении срока выплат до 28 июля.

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