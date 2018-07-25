Политика

В Кабмине назвали виновных в задержке пенсионных выплат

До конца текущей недели в отношении руководства Пенсионного фонда, а также регионального руководства ПФУ, допустившего задержки с пенсионными выплатами, проведут служебное расследование.

В Кабмине также заявили, что задержки с выплатами — персональная ответственность руководства фонда и что до конца текущей недели ситуация должна быть урегулирована.

Сообщается, что государство вовремя перечисляет все бюджетные трансферты и задолженности перед ПФУ у госбюджета нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «Укрпочта» заявила о временных технических задержках финансирования Пенсионным фондом Украины выплаты пенсий и продлении срока выплат до 28 июля.