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В Кабмине назвали виновных в задержке пенсионных выплат
До конца текущей недели в отношении руководства Пенсионного фонда, а также регионального руководства ПФУ, допустившего задержки с пенсионными выплатами, проведут служебное расследование.
В Кабмине также заявили, что задержки с выплатами — персональная ответственность руководства фонда и что до конца текущей недели ситуация должна быть урегулирована.
Сообщается, что государство вовремя перечисляет все бюджетные трансферты и задолженности перед ПФУ у госбюджета нет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «Укрпочта» заявила о временных технических задержках финансирования Пенсионным фондом Украины выплаты пенсий и продлении срока выплат до 28 июля.
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“ Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.”