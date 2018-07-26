Украинцы массово скупают недвижимость в Польше: озвучены свежие цифры

Общество

Украинцы в прошлом году купили наибольшую площадь жилых помещений в Польше в сравнении с другими иностранцами. Данная тенденция наблюдается уже третий год подряд, пишет Dziennik.

Так, в 2017-м граждане Украины приобрели квартир площадью 70 тыс. кв. м, то есть на 16 процентов больше прошлого года, тогда как общий спрос иностранцев составил 264 тыс. кв. м. (за год +6%). Это значит, что граждане Украины купили 27% площади, приобретенной всеми иностранцами.

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Это на 3% больше по сравнению с предыдущим годом. Самыми популярными были квартиры в Варшаве, Кракове и Вроцлаве.

Как писали «ФАКТЫ», Польша проводит миграционную политику, переманивая в свою страну молодых и образованных украинцев. Так, в 2017 году польские работодатели подали 1,7 млн заявлений о намерении трудоустроить граждан Украины.