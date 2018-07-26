СБУ показала фильм Би-би-си о деле Бабченко (видео)

Происшествия

Служба безопасности Украины на своем канале в YouTube опубликовала фильм о спецоперации, в ходе которой была сымитирована смерть Аркадия Бабченко и предотвращено заказное убийство журналиста.

Фильм был снят телевизионной службой ВВС. В документальное видео вошли кадры оперативной видеосъемки, видео задержания подозреваемого заказчика убийства, интервью с Бабченко, его супругой, главой СБУ Василием Грицаком и «киллером».

Напомним, благодаря инсценировке убийства Бабченко СБУ удалось задержать предполагаемого организатора преступления. По информации следствия, организатор убийства был завербован российскими спецслужбами и выполнял их задание. 30 мая подозреваемый Борис Герман был задержан в Киеве.