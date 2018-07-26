Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

СБУ показала фильм Би-би-си о деле Бабченко (видео)

22:59 26 июля 2018   727
бабченко
Инф. «ФАКТОВ»

Служба безопасности Украины на своем канале в YouTube опубликовала фильм о спецоперации, в ходе которой была сымитирована смерть Аркадия Бабченко и предотвращено заказное убийство журналиста.

Фильм был снят телевизионной службой ВВС. В документальное видео вошли кадры оперативной видеосъемки, видео задержания подозреваемого заказчика убийства, интервью с Бабченко, его супругой, главой СБУ Василием Грицаком и «киллером».


Напомним, благодаря инсценировке убийства Бабченко СБУ удалось задержать предполагаемого организатора преступления. По информации следствия, организатор убийства был завербован российскими спецслужбами и выполнял их задание. 30 мая подозреваемый Борис Герман был задержан в Киеве.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины