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СБУ показала фильм Би-би-си о деле Бабченко (видео)
Служба безопасности Украины на своем канале в YouTube опубликовала фильм о спецоперации, в ходе которой была сымитирована смерть Аркадия Бабченко и предотвращено заказное убийство журналиста.
Фильм был снят телевизионной службой ВВС. В документальное видео вошли кадры оперативной видеосъемки, видео задержания подозреваемого заказчика убийства, интервью с Бабченко, его супругой, главой СБУ Василием Грицаком и «киллером».
Напомним, благодаря инсценировке убийства Бабченко СБУ удалось задержать предполагаемого организатора преступления. По информации следствия, организатор убийства был завербован российскими спецслужбами и выполнял их задание. 30 мая подозреваемый Борис Герман был задержан в Киеве.
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