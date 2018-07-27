Стало известно, как на Донбассе погиб украинский военный

Украина

Представитель пресс-центра операции Объединенных сил подполковник Анатолий Стельмах сообщил подробности гибели украинского воина на Донбассе. Военнослужащий погиб во время противостояния с российскими оккупационными войсками в районе Новолуганского.

Сообщается, что накануне на Светлодарском направлении противник пять раз обстрелял позиции сил ООС. По защитников Луганского, Новолуганского и Светлодарска боевики вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Оккупанты, которые обстреливали наши позициям на подступах к Новолуганскому, со временем сосредоточили огонь на одном из опорных пунктов на северной окраине этого населенного пункта. Украинские военные выдвинулись на более выгодную позицию для подавления огневых точек противника. И в ходе перемещения один из военнослужащих группы прикрытия получил смертельное ранение в результате срабатывания взрывного устройства, сообщил Анатолий Стельмах.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинские военные уничтожили позицию боевиков на Донбассе, откуда по нашим позициям вели огонь из «Фагота».