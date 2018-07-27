Политика

В самом центре Киева размахивали флагом России: в сети волна возмущения (фото)

Крестный ход в Киеве 27 июля по случаю 1030-летия Крещения Украины-Руси не обошелся без провокационных инцидентов. Подойдя к зданию Кабинета министров на улице Грушевского, одна из участниц мероприятия демонстративно развернула российский триколор. Примечательно, что при этом полотнище женщина держала перевернутым.

Фотографию опубликовал блогер Антон Ходза в Facebook. В сети на поступок женщины отреагировали резко негативно, тем более, что крестный ход официально заявлялся как неполитическая акция. В соцсетях пользователи сошлись во мнении, что гражданка умышленно провоцировала собравшихся применить силу, устроить драку.

Накануне мероприятия полиция обещала не допустить провокаций во время крестного хода и своевременно вычислять в толпе подозрительных лиц, а также граждан с запрещенной символикой.

По итогам дня правоохранители сообщили, что граждан с запрещенными предметами не выявили. Были задержаны трое человек, с которыми провели профилактическую беседу. Всего в шествии приняли участие около 20 тыс. граждан.

Как сообщали «ФАКТЫ», в группе «Информационное сопротивление» не исключали, что во время крестного хода некие лица попытаются спровоцировать драку между сторонниками и противниками Московского патриархата

Фото Антон Ходза/Facebook, npu.gov.ua