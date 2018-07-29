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Происшествия

Пьяный украинский депутат на авто влетел в автобус с людьми

8:46 29 июля 2018   1174
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

Депутат Сокальского городского совета Василий Петрушка в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле «Фиат Скудо» столкнулся с рейсовым автобусом, после чего совершил наезд на велосипедистку.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook журналист Виктория Балицкая.

«Женщина погибла. ДТП произошло возле села Новые Витки на дороге Радехов-Червоноград. В крови депутата было 1,5 промилле. Он является депутатом Сокальского городского совета от „Воли“ и работает в Центральной районной больнице (если верить декларации и информации в сети)», —  написала журналист.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве произошло двойное ДТП на проспекте Академика Глушкова.

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