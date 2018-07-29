Происшествия

Пьяный украинский депутат на авто влетел в автобус с людьми

Депутат Сокальского городского совета Василий Петрушка в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле «Фиат Скудо» столкнулся с рейсовым автобусом, после чего совершил наезд на велосипедистку.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook журналист Виктория Балицкая.

«Женщина погибла. ДТП произошло возле села Новые Витки на дороге Радехов-Червоноград. В крови депутата было 1,5 промилле. Он является депутатом Сокальского городского совета от „Воли“ и работает в Центральной районной больнице (если верить декларации и информации в сети)», — написала журналист.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве произошло двойное ДТП на проспекте Академика Глушкова.