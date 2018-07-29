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Пьяный украинский депутат на авто влетел в автобус с людьми
Депутат Сокальского городского совета Василий Петрушка в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле «Фиат Скудо» столкнулся с рейсовым автобусом, после чего совершил наезд на велосипедистку.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook журналист Виктория Балицкая.
«Женщина погибла. ДТП произошло возле села Новые Витки на дороге Радехов-Червоноград. В крови депутата было 1,5 промилле. Он является депутатом Сокальского городского совета от „Воли“ и работает в Центральной районной больнице (если верить декларации и информации в сети)», — написала журналист.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве произошло двойное ДТП на проспекте Академика Глушкова.
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“ Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала! ”