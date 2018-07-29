Спорт

Автогонщик чудом выжил в жуткой аварии и был объявлен победителем гонки (видео)

В субботу, 28 июля, во время скоростных гонок Super Trofeo в Бельгии на трассе Спа-Франкоршам произошла жуткая авария, которая каким-то чудом не привела к гибели людей. Швед Фредрик Бломстед лидировал на своем автомобиле Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo. Его преследовал Лукас Маурон из Швейцарии.

На повороте Маурон допустил ошибку, в результате чего его машина «ткнулась» в бок автомобиля Бломстеда. Небольшого толчка оказалось достаточно, чтобы Lamborghini слетел с трассы и врезался в ограждение, за которым стояли рабочие и механики.

После удара автомобиль шведа несколько раз развернулся и снова оказался на трассе! Другие гонщики сумели объехать его.

В результате госпитализированы с тяжелыми травмами Бломстед и один из механиков. Еще три человека пострадали, но в меньшей степени. Медицинская помощь была оказана им на месте.

Гонку остановили. Судьи приняли решение пересмотреть ее результаты. Места расставили в соответствии с положением гонщиков на трассе до аварии. В итоге победителем был объявлен Фредрик Бломстед.