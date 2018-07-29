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«Криминальный турист» расстрелял одессита: подробности инцидента
В Одессе задержан злоумышленник, застреливший во время конфликта мужчину. Как сообщили в региональном главке Нацполиции, ЧП произошло ночью в Суворовском районе города — на улице Паустовского.
Как отметил начальник регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин, человек застрелен во время конфликта между «горячими парнями».
«Стрельба… В итоге — один труп. Молниеносная реакция опера и патрульных — стрелок задержан. И опять… криминальный „турист“ из окружения недавнего задержанного гражданина „С“, „ствол“ — под брюками, в голове — лихие 90-е, а в крови, судя по всему, лошадиная доза алкоголя», — сообщил Головин.
По некоторым данным, «гражданин «С» — «смотрящий» от вора в законе «Гули» по прозвищу «Садик». Последний, напомним, задержан в Одессе с еще двумя сообщниками, за то, что 14 июля избили битами несколько человек возле рынка, расположенного на улице Бочарова.
В частности, со слов правоохранителей, задержан уроженец Азербайджана Садиг Мирзоев по прозвищу «Садик». По данным полиции, подозреваемые занимались мелким рэкетом, вымогательством и пр.
По информации полиции, в ходе конфликта один из мужчин несколько раз выстрелил из пистолета в своего «оппонента». Свидетели сразу вызвали полицию. Инспекторы передали пострадавшего бригаде «скорой», но спасти его врачам не удалось — раненый умер в больнице. Одного из участников «разборки» патрульные задержали по горячим следам. При нем обнаружили пистолет. Задержанного передали следственно-оперативной группе, второго ищут.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе задержали очередного «смотрящего».
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