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"Делили" территорию: источник назвал причину стрельбы в центре Киева
Стрельба, которую неизвестные устроили днем в 26 июля в центре Киева — на бульваре Леси Украинки, произошла вследствие бандитских разборок. Об этом «ФАКТАМ» рассказал осведомленный источник.
По словам собеседника издания, на летней террасе ресторана «Катюша» якобы происходила встреча «менял», занимающихся нелегальным обменом валют. Во время беседы они пытались поделить территорию, на которой должны «работать». Однако «переговоры» зашли в тупик и быстро переросли в конфликт, в ходе которого один из них открыл стрельбу. Предположительно, неизвестный несколько раз выстрелил в воздух, после чего бросил пистолет Макарова (ПМ) и сбежал. Вслед за ним скрылись и другие участники «встречи», рассказывает источник «ФАКТОВ».
В то же время в киевской полиции эту информацию «ФАКТАМ» пока не подтверждают.
«По имеющимся у нас сейчас данным, в ресторане произошел конфликт между двумя компаниями. В ходе которого и началась стрельба. Правда, до приезда правоохранителей обе компании скрылись. Так что информации о пострадавших, а также о причинах конфликта пока нет. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая и выяснит все детали», — сказали в полиции, добавив, что также сейчас ведутся поиски стрелка и других участников инцидента.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о еще одном резонансном происшествии, случившемся на столичном бульваре Леси Украинки: под колесами престижного внедорожника погибла 10-летняя девочка.
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