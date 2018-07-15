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Мелкий рэкет и угрозы: в Одессе задержали очередного «смотрящего» (фото)

В Одессе нанесен очередной удар по преступному миру. Так охарактеризовал полицейскую спецоперацию, проведенную подчиненными, начальник регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин.

«Обезврежена дерзкая, набирающая обороты этническая преступная группировка, которую возглавлял молодое уголовное дарование по кличке Садик, объявивший себя целым „смотрящим“ от вора в законе Гули (Салифов Надыр Нариман оглы (Гули Бакинский), 1972 года рождения), — сообщил главный полицейский региона. - Последний сейчас находится за пределами страны, а его „одесские коллеги“ занимались мелким рэкетом, вымогательством, угрозами».

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Головин отмечает, что эти злоумышленники уже не впервые попадают в поле зрения правоохранителей. После очередного правонарушения (избиения представителей одной из общественных организаций города), этническая преступная группа разоблачена и нейтрализована.

Сам Садик и его сообщники задержаны, у них изъято незарегистрированное оружие.

«На одну преступную группировку, терроризировавшую город, стало меньше», — резюмировал генерал полиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в результате стрельбы в Одессе были ранены двое парней.