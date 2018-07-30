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В украинских детских лагерях повальная антисанитария: обнародованы результаты проверок
Проверки детских лагерей показали, что в этом году антисанитарии в них стало больше. Нарушения санитарного законодательства обнаружены в каждом пятом заведении, занимающемся детским оздоровлением и отдыхом. К таким выводам пришла Госпропотребслужба, проверив 10,5 тыс. здравниц, летних лагерей, санаториев.
Выявлены 2283 заведения-нарушителя или 22% от всех проверенных. В прошлом году в несоблюдении санитарного законодательства уличили 17,6% объектов.
Среди самых распространенных нарушений проверяющие отмечали качество питьевой воды. Было отобрано 13,2 тыс. проб воды, в 6,1% случаев обнаружили бактериологическое, а еще в 14,8% - химическое загрязнение.
Что касается питания детей, то были выявлены нарушения технологии приготовления блюд, использование запрещенных в оздоровительных заведениях продуктов, нарушение правил хранения еды, повторное использование одноразовой пластиковой посуды, ненадлежащее состояние и нехватка холодильников, недостаточное количество посуды, моющих и дезинфицирующих средств.
По итогам проверки составлены 820 предписаний, наложены шесть штрафов, отстранены от работы 14 сотрудников, не прошедших медосмотр. О нарушении требований санитарного законодательства проинформированы правоохранительные органы.
С начала сезона в Украине открылись 409 детских здравниц и 8,8 тыс. заведений детского отдыха (городские, загородные, пришкольные и другие лагеря). Зафиксированы несколько случаев массового отравления отдыхавших детей. Последний случай зарегистрирован в лагере «Орленок» на Донбассе. Лагерь закрыли после того, как около ста человек попали в больницы с дизентерией.
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