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Трамп пригрозил приостановить работу правительства
Президент США Дональд Трамп заявил, что допустит приостановку работы федерального правительства, если Демократическая партия не проголосует за законопроект об охране границ.
Об этом он написал в своей социальной сети Twitter.
«Я буду готов к „шатдауну“ правительства, если демократы не дадут нам голосов за безопасность границ, что включает и Стену! Необходимо избавиться от лотереи, системы ловить и отпускать и, наконец, перейти к системе иммиграции на основе качества! Нам нужны хорошие люди, приезжающие в нашу страну!», — заявил президент США.
Отметим, Дональд Трамп подписал указ о постройке стены на границе с Мексикой через пять дней после инаугурации, но Конгресс до сих пор не выделил необходимые деньги.
В январе Сенат США не смог согласовать новый бюджет, из-за чего федеральные министерства и ведомства прекратили работу и в стране начался так называемый «шатдаун».
Напомним, 25 июля в Белом доме произошел неприятный инцидент. Корреспондента телеканала CNN Кэйтлан Коллинз выгнали из Розового сада, где проходила пресс-конференция.
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“ Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...”