Трамп пригрозил приостановить работу правительства

Мир

Президент США Дональд Трамп заявил, что допустит приостановку работы федерального правительства, если Демократическая партия не проголосует за законопроект об охране границ.

Об этом он написал в своей социальной сети Twitter.

«Я буду готов к „шатдауну“ правительства, если демократы не дадут нам голосов за безопасность границ, что включает и Стену! Необходимо избавиться от лотереи, системы ловить и отпускать и, наконец, перейти к системе иммиграции на основе качества! Нам нужны хорошие люди, приезжающие в нашу страну!», — заявил президент США.

Отметим, Дональд Трамп подписал указ о постройке стены на границе с Мексикой через пять дней после инаугурации, но Конгресс до сих пор не выделил необходимые деньги.

В январе Сенат США не смог согласовать новый бюджет, из-за чего федеральные министерства и ведомства прекратили работу и в стране начался так называемый «шатдаун».

Напомним, 25 июля в Белом доме произошел неприятный инцидент. Корреспондента телеканала CNN Кэйтлан Коллинз выгнали из Розового сада, где проходила пресс-конференция.