Названа примерная дата запуска Hyperloop в Украине

Украина

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что ориентировочная дата запуска Hyperloop в Украине — 2023−2025 годы. Об этом он рассказал в интервью изданию «Обозреватель».

«Первая поездка на Hyperloop в мире должна произойти в Абу-Даби в 2020 году во время всемирной выставки. Оптимистический сценарий для Украины — 2023−2025 годы. Наша идея — совместить Балтику и Черное море. Видим огромный потенциал по этому направлению», — поделился Омелян.

По словам главы Мининфраструктуры, Hyperloop Transportation Technologies, с которой подписано соглашение, видит окупаемость через 12 лет.

«Это крутая штука, потому что железная дорога не окупается никогда. Железнодорожная инфраструктура всегда строилась государством за государственные деньги, а потом находились различные форматы. Концессионная железная дорога работает в США, но поверьте, там очень много государственных средств», — подытожил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году в Украине построят тестовую площадку для испытаний технологии сверхскоростного сообщения Hyperloop.