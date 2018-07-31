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Названа примерная дата запуска Hyperloop в Украине
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что ориентировочная дата запуска Hyperloop в Украине — 2023−2025 годы. Об этом он рассказал в интервью изданию «Обозреватель».
«Первая поездка на Hyperloop в мире должна произойти в Абу-Даби в 2020 году во время всемирной выставки. Оптимистический сценарий для Украины — 2023−2025 годы. Наша идея — совместить Балтику и Черное море. Видим огромный потенциал по этому направлению», — поделился Омелян.
По словам главы Мининфраструктуры, Hyperloop Transportation Technologies, с которой подписано соглашение, видит окупаемость через 12 лет.
«Это крутая штука, потому что железная дорога не окупается никогда. Железнодорожная инфраструктура всегда строилась государством за государственные деньги, а потом находились различные форматы. Концессионная железная дорога работает в США, но поверьте, там очень много государственных средств», — подытожил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году в Украине построят тестовую площадку для испытаний технологии сверхскоростного сообщения Hyperloop.
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“ В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор». ”