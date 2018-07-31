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Украинские военные показали мощное оружие для уничтожения боевиков "ДНР-ЛНР" на Донбассе (видео)
Украинские военные из 93-й Отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» обнародовала видео учений, на которых они шлифуют мастерство владения противотанковым оружием.
Учения проводились на одном из полигонов в непосредственной близости к территории Операции объединенных сил.
Сообщается, что военнослужащие оттачивали свои навыки стрельбы из СПГ-9 — станкового протитанкового гранатомета (в народе «сапог»). Это эффективное и точное оружие способно одним выстрелом вывести из строя легкую бронетехнику, танки и живую силу противника.
К тому же гранатомет является переносным и его можно быстро перемещать в случае изменения боевых позиций, — отмечают военные.
Тем временем в пресс-центре Операции объединенных сил сообщают, что за минувшие сутки, 30 июля, противник 40 раз открывал огонь по позициям украинских военных на линии соприкосновений. Ранения получили трое военнослужащих. В т.ч. трижды боевики использовали запрещенное «минскими договоренностями» оружие.
Напомним, 28 июля боевики предприняли попытку захватить позиции одного из подразделений ООС в районе населенного пункта Крымское на Луганщине.
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