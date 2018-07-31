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"Для Меган Маркл было бы лучше, если бы я умер", — тесть принца Гарри дал сенсационное интервью

Отец герцогини Сассекской Меган Маркл Томас Маркл заявил, что его дочь перестала с ним общаться и «полностью исключила его из своей жизни». Об этом он рассказал в интервью, пишет Daily Mail.

«Мне очень больно, что она полностью порвала отношения со мной. Раньше у меня были номера телефонов и номера ее личных помощников во дворце, но после того, как я сказал несколько критических слов о том, что под влиянием королевской семьи Меган меняется, они меня отвергли», — рассказал он.

Томас Маркл посетовал, что не имеет возможности даже отправить открытку своей дочери на ее день рождения, который она будет отмечать 4 августа.

«Я думал о том, чтобы отправить ее (поздравительную открытку. — Авт.) посредством Priority Mail Express, но дворец, вероятно, просто продержит ее в воде в течение трех дней, чтобы убедиться, что она не взорвется!» — заявил он.

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По его словам, он больше всего боится, что Меган не позволит ему увидеться со своими внуками.

«Вероятно, для Меган было бы лучше, если бы я умер. Я все же надеюсь, что мы помиримся. Я не хочу умереть, не поговорив снова с Меган», — заявил он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее стало известно, что Меган Маркл заставила своего мужа принца Гарри похудеть перед свадьбой. А недавно, грубо нарушив королевский протокол, поцеловала его на публике.

Фото Daily Mail