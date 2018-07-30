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Меган Маркл склоняет принца Гарри к вегетарианству
Герцогиня Сассекская Меган Маркл заставила своего мужа принца Гарри похудеть перед свадьбой. Об этом заявила британская писательница Джилли Купер.
«Гарри — прекрасный человек. Вы не должны сажать мужчин на диеты. Я думаю, это ужасно! Я хочу, чтобы он оставался нашим Гарри. Он хороший мальчик, которому нужна любящая атмосфера», — сказала она.
Перед свадьбой Гарри усиленно занимался в спортзале, ограничил алкоголь и курение, фаст-фуд и даже мясо, так как Маркл вегетарианка, сообщает Daily Mail со ссылкой на The Sunday Times.
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На старых фотографиях, действительно, виден небольшой животик Гарри, а британские СМИ любили демонстрировать курящего принца, когда тот еще был студентом.
Сообщается, что Гарри был не против привести себя в форму к свадьбе, и помимо занятий в зале, следил за питанием под наблюдением диетолога, который посоветовал принцу есть продукты с низким содержанием сахара и с высоким содержанием белка, а также отказаться от молочных продуктов.
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Отметим, что госпожа Маркл всегда была известна своим пристрастием к йоге, медитации и 100% вегетарианской диете. Спортом Меган занимается 6 раз в день — тренировки сочетают в себе кардио-нагрузки и фитнес.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Маркл, грубо нарушив королевский протокол, публично поцеловала своего мужа принца Гарри на благотворительном турнире по поло.
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ветер:
“ Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала! ”