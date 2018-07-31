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Усик договорился о бое с британцем Беллью: названы место и примерная дата (фото)
Британский чемпион WBC в тяжелом весе Тони Беллью (30 побед, 20 из них — нокаутом, 2 поражения, 1 ничья) сообщил о том, что его представители согласовали предстоящий поединок со стороной абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, обладателя поясов WBC, WBA, WBO, IBF и трофея Мохаммеда Али украинца Александра Усика (15 побед, 11 из них — нокаутом).
«Бой пройдет точно в Великобритании. Я бы очень хотел, чтобы он состоялся на „О2 Арене“ в Лондоне (вмещает до 23 тысячи человек и является одним из крупнейших крытых стадионов в мире. — Авт.). Это идеальное место для боксерских поединков такого уровня», — сказал Беллью в интервью TalkSport.
При этом 35-летний британец уверен, что сможет победить Усика, поскольку знает главный недостаток украинца: «Александр очень хорош, он точно в пятерке лучших боксеров независимо от весовой категории. Однако у каждого есть свои недостатки, а главный изъян Усика в том, что он пытается показать миру, что может быть зрелищным. Послушайте, он легко выиграет любой бой в скучной манере по очкам, но он не хочет этого. Он желает проводить яркие бои, и он настолько зрелищный в своих поединках потому, что позволяет другим бойцам наносить по себе удары. Это не Ломаченко, который не хочет много пропускать и избегает ударов».
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Точная дата боя пока не названа. Как сообщил промоутер Беллью Эдди Хирн, поединок пройдет, ориентировочно, в октябре-ноябре этого года.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик поделился трогательным воспоминанием об отце.
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