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Шоу-бізнес

Другий півфінал «Євробачення-2024»: де і коли дивитися, як голосувати

20:32 9 травня 2024
Трофей Євробачення

Після визначення першої десятки фіналістів «Євробачення-2024», сьогодні, 9 травня, в Мальме відбудеться другий півфінал пісенного конкурсу. Шоу розпочнеться о 22:00 за київським часом. В шоу візьмуть участь представники 16 країн.

Учасники виступатимуть у такому порядку:

1. Мальта: Сара Боннічі — Loop
2. Албанія: BESA — TITAN
3. Греція: Маріна Сатті — ZARI
4. Швейцарія: Nemo — The Code
5. Чехія: Aiko — Pedestal
6. Австрія: Kaleen — We Will Rave
7. Данія: SABA — SAND
8. Вірменія: LADANIVA — Jako
9. Латвія: Dons — Hollow
10. Сан-Марино: MEGARA — 11:11
11. Грузія: Нуца Бузаладзе — Firefighter
12. Бельгія: Mustii — Before the Party’s Over
13. Естонія: MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
14. Ізраїль: Іден Голан — Hurricane
15. Норвегія: Gåte — Ulveham
16. Нідерланди: Йост Кляйн — Europapa

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До них також приєднаються представники «Великої п'ятірки» — Франції, Іспанії та Італії, які потрапляють до фіналу автоматично.

Дивитися перший півфінал наживо можна на телеканалі «Суспільне Культура», на платформі кіно і телебачення Київстар ТВ (незалежно від оператора або провайдера — безкоштовно), на сайтах «Суспільне Євробачення» та «Суспільне Культура». Шоу коментуватиме незмінний Тімур Мірошниченко. Також онлайн-трансляція півфіналу «Євробачення» мовою оригіналу буде доступна на офіційному YouТube-каналі Eurovision.

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Україна під час другого півфіналу не голосує. Проте це можуть зробити єврофани з країн, які беруть участь у другому півфіналі.

Нагадаємо, представниці України Аlyona Аlyona & Jerry Heil з піснею «Teresa & Maria» впевнено пройшли до фіналу. Виступ не обійшов без пригод — Jerry Heil на сцені травмувала коліно.

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У фіналі українські співачки виступатимуть під порядковим номером, який самостійно визначать продюсери після жеребкування переможців другого півфіналу. Ім’я переможця «Євробачення» стане відоме після фіналу, який стартує 11 травня.

Фото: EBU — eurovision.tv

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