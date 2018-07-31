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Янукович временно остался без адвокатов (видео, обновлено)
Глава группы защитников экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк отказался участвовать в дебатах сторон по делу о госизмене своего подзащитного. Соответствующее заявление он сделал на заседании Оболонского районного суда 31 июля.
Также Сердюк заявил отвод всему составу суда, который отказался удовлетворить его требование о продолжении допросов свидетелей.
При этом, не дожидаясь решения коллегии судей по его ходатайству, Сердюк заявил, что идет в канцелярию подавать жалобы на судей и заявил, что в суд 31 июля уже не вернется.
«Я вынужден неотложно отреагировать на незаконное действие суда. Их цель — выполнить приказ власти о скорейшем вынесении приговора!» — сказал адвокат.
По его словам, одновременно с регистрацией отвода всем, он намерен передать документы и жалобы в ОБСЕ и другие мониторинговые миссии.
В конце-концов судьи приняли решение вести в процесс нового адвоката — как сообщил Левый берег, новым защитником стал Александр Байдик. По его словам, он уже заключил договор с Януковичем, для чего ездил в Россию.
Однако в суде Байдик попросил дополнительное время на ознакомление с делом.
«Я прошу у суда разумное время на ознакомление. В пределах один-два тома дела на один рабочий день. На это нужно не меньше месяца», — заявил он.
Напомним, ранее суд уже отклонял ходатайство защитников Януковича о переносе стадии дебатов.
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