Янукович временно остался без адвокатов (видео, обновлено)

Политика

Глава группы защитников экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк отказался участвовать в дебатах сторон по делу о госизмене своего подзащитного. Соответствующее заявление он сделал на заседании Оболонского районного суда 31 июля.

Также Сердюк заявил отвод всему составу суда, который отказался удовлетворить его требование о продолжении допросов свидетелей.

При этом, не дожидаясь решения коллегии судей по его ходатайству, Сердюк заявил, что идет в канцелярию подавать жалобы на судей и заявил, что в суд 31 июля уже не вернется.

«Я вынужден неотложно отреагировать на незаконное действие суда. Их цель — выполнить приказ власти о скорейшем вынесении приговора!» — сказал адвокат.

По его словам, одновременно с регистрацией отвода всем, он намерен передать документы и жалобы в ОБСЕ и другие мониторинговые миссии.

В конце-концов судьи приняли решение вести в процесс нового адвоката — как сообщил Левый берег, новым защитником стал Александр Байдик. По его словам, он уже заключил договор с Януковичем, для чего ездил в Россию.

Однако в суде Байдик попросил дополнительное время на ознакомление с делом.

«Я прошу у суда разумное время на ознакомление. В пределах один-два тома дела на один рабочий день. На это нужно не меньше месяца», — заявил он.

Напомним, ранее суд уже отклонял ходатайство защитников Януковича о переносе стадии дебатов.