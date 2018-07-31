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Сел в тюрьму за госизмену: чем занимался 84-летний житель Харькова
В прокуратуре Харьковской области сообщили об обвинительном приговоре, который Орджоникидзевский районный суд Харькова вынес 84-летнему жителю областного центра Мехти Логунову. Его приговорили к 12 годам заключения за государственную измену.
Прокуратура доказала, что харьковчанин собирал сведения об оборонных заказах, которые выполнял один из научных центров города. Информацию он планировал передать в Россию. Сообщается, что в поле зрения спецслужб Мехти Логунов попал год назад — в августе 2017 года.
В комментарии «Украинской правде» адвокат Логунова Максим Шаповалов рассказал, что суд вынес приговор 30 июля. Теперь защита собирается обжаловать это решение. На подачу апелляции у нее есть 30 дней.
Также сообщается, что оперативники установили, что Логунов не только собирал информацию для передачи представителям страны-агрессора, но и по заданию кураторов из России создал агентурную сеть из 18 человек, в состав которой входила агентурно-боевая группа и информаторы. В СБУ не исключали, что эта группа получила из России заказ на убийство нескольких украинских общественных деятелей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сотрудники контрразведки спецслужбы и Управления СБУ в Николаевской области разоблачили в регионе агентурную сеть, созданную представителями ГУ Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации.
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