Суд над Януковичем: названа причина срыва процесса

Украина

Спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко заявил об очередном срыве заседания в Оболонском районном суде столицы, который рассматривает дело о государственной измене бывшего президента страны Виктора Януковича.

«Защита Януковича не прибыла на назначенные в Оболонском райсуде дебаты. Потому, что опять заняты попыткой изменить подсудность данного уголовного производства в Верховном Суде. Судья Девятко сказал, что там могли обойтись и без них. В очередной раз дебаты сорваны. И перенесены на вторник, 31 июля, на 10.00», — сообщил Андрей Лысенко.

А пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook сообщила, что защитники беглого Януковича подали ходатайство об уважительной причине неявки в суд лишь 30 июля, в день начала дебатов.

«Суд сообщил, что это уже третья попытка защитников изменить подсудность данного уголовного производства путем подачи ходатайств в Верховный суд. В то же время известно, что неприбытие защитников в Верховный суд не мешало бы рассмотрению их ходатайства, как было в прошлый раз. Защитники сделали выбор в пользу рассмотрения их ходатайства в Верховном суде, фактически сорвав судебные дебаты. Об этом заявил председательствующий судья Девятко», — сообщила Лариса Сарган.

По ее словам, сторона обвинения назвала недопустимыми такие действия защитников. стороны защиты, а прокурор Максим Крым, отметивший, что дебаты без адвокатов проводить невозможно, попросил суд перенести заседание.

«В украинском законодательстве, по мнению суда, отсутствуют возможности как-то эффективно реагировать на такое поведение стороны защиты. Вместе с тем, чтобы обеспечить право на защиту обвиняемого В. Януковича, суд вынужден объявить перерыв», — цитирует Лариса Сарган судью Владислава Девятко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экс-президент Украины Виктор Янукович подал иск в Печерский райсуд Киева против Генеральной прокуратуры Украины и генерального прокурора Юрия Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации.